Periodo extraordinario sigue en pie, asegura PAN

Monterrey

Luego de que el Gobierno del Estado señalara que el periodo extraordinario que aprobaron los diputados para el martes 27 de junio es ilegal, el coordinador de la bancada del PAN, Arturo Salinas Garza, aclaró que las acusaciones no tienen sustento y sigue en pie la sesión de mañana.

TE RECOMENDAMOS: Entregan firmas a Congreso; exigen paridad

Ante el argumento del Ejecutivo de que el acuerdo fue firmado por el suplente de la diputación permanente en lugar del presidente, Salinas Garza argumentó que el diputado Adrián de la Garza está cubriendo la ausencia de Andrés Cantú, por lo que el primero toma la titularidad del segundo.

Por otra parte, dio a conocer que se aplazó el tema de la Ley Electoral porque no existe consenso en el tema de la paridad en alcaldías.

En un principio se acordó que durante la sesión del martes se aprobarían en segunda vuelta las reformas a la ley, sin embargo, la Comisión de Legislación aún no ha votado el dictamen final, por lo tanto no se puede subir al Pleno.

"El periodo extraordinario está convocado para el día de mañana. Está convocado legalmente, se convoca a los diputados, todos los diputados están enterados de la convocatoria para mañana y hay un nuevo orden del día que será ajustado.

"No la firmó el suplente, la firmó el diputado Adrián de la Garza en su carácter de presidente de la comisión permanente porque cubre una ausencia y toma el grado de titularidad", señaló Salinas Garza.

Consideró que el Gobierno del Estado está buscando excusas para que no proceda la aprobación de la Ley que crea el Sistema Estatal Anticorrupción.

"Es una argucia que están ellos intentando porque ya sabemos que ellos no quieren ley electoral, porque ya sabemos que ellos no quieren que se cree el sistema de anticorrupción, porque ya sabemos que no quieren transparencia y lo que quieren pues es fregar a los ciudadanos", expresó.

El legislador panista admitió que aún no se ha circulado el dictamen final debido a que la Comisión no ha llegado a un acuerdo en la paridad en alcaldías.

"En realidad no hay dictamen no hay nada que discutir todavía estamos trabajando precisamente en esos temas y precisamente eso es parte de lo que estamos analizando. (...) Yo esperaría que pudiera haber dictamen para mañana para poder subirlo miércoles o jueves", dijo.

Durante la diputación permanente se analizarán otros temas como el Sistema Estatal Anticorrupción, la deuda de la REA, entre otros.