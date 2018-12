Milenio Digital

El Senado de la República eligió a Juan Luis González Alcántara Carrancá como el nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; nació en la Ciudad de México el 19 de agosto de 1949 y es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma Nacional (UNAM).

González Alcántara Carrancá cuenta con los grados académicos de Magistri in Artibus, por The Fletcher School of Law and Diplomacy, y tiene un máster en Derecho Civil y Familiar por departamento de Derecho Privado por la Universidad Autónoma de Barcelona.

A lo largo de su carrera González Alcántara Carrancá ha estado ligado a la docencia, dio clases en la Facultad de Derecho de la UNAM y en el Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco. También ha impartido cátedra como docente invitado en distintas instituciones como la Universidad Judicial de Durango, la Universidad Iberoamericana campus Puebla, en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y la Universidad Cristóbal Colón, entre otras.

Además de la academia, también ha escrito en diversas publicaciones y publicado libros como Derecho de las Personas Arrendadoras y Arrendatarias, Responsabilidad Civil de los Médicos, Pedagogía y Enseñanza del Derecho, entre otros.

Entre sus actividades profesionales destaca por haberse desempeñado como director de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac; también fue defensor adjunto de los derechos universitarios en la UNAM; asesor de la Productora Nacional de Radio y Televisión, asesor de la Dirección General de Programación y Presupuesto del Sector Energético Industrial y Director de Investigación de la Dirección General del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Juan Luis González Alcántara Carrancá fue elegido por el Senado de la República en segunda ronda de votación como ministro de la Suprema Corte de Justica de la Nación por un perdido de la 15 años; obtuvo 114 votos a favor, 5 para Loretta Ortiz y cero para Celia Maya; un voto nulo y 4 contra la terna.

González Alcántara Carrancá afirmó que la justicia es un ingrediente ineludible de la paz y la Suprema Corte, a través de sus resoluciones, debe contribuir afianzar la tranquilidad y la paz de la República.

