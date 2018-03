Percepción de inseguridad contradice cifras: diputados

Monterrey

Mientras que el Gobierno del Estado informa que los casos de robo a casa-habitación y los homicidios se redujeron, diputados del Congreso del Estado criticaron el anuncio, al argumentar que la percepción de la ciudadanía es totalmente lo contrario.

El diputado del PAN, Hernán Salinas, comentó que el Gobierno se esmera en presentar números donde señalan una mejoría, pero que la percepción es que la inseguridad es peor que al inicio de la presente administración estatal.

TE RECOMENDAMOS: Estado asegura hay reducción de delitos

Expresó que hay una intención de la autoridad estatal de buscar mayor respaldo para el siguiente proceso electoral.

“Se esmeran en presentar números para justificar una labor o una idea que ellos tienen de que vamos mejorando la seguridad, algo que es totalmente falso, yo creo que hay una percepción bien clara, fundada en hechos que se están viviendo en la entidad, en donde hoy si tú le preguntas a un ciudadano si se siente más seguro que hace dos años, te va a decir que se siente menos seguro.

“Salen con números, salen con cifras semanalmente para tratar de cambiar la percepción de la ciudadanía, pero yo creo que lo que está en la calle, lo que el ciudadano palpa es otra realidad, la realidad es que hoy hay mayor inseguridad que cuando inició este gobierno”, declaró.

MILENIO Monterrey publicó que en Nuevo León el índice delictivo parece dar una tregua por el momento, luego de que algunos de los delitos han reducido en las últimas semanas, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública que señala que delitos como robo a casa habitación y negocio, así como homicidios, han disminuido de la semana 6 comparada con la 9 del presente año.

Por su parte, el diputado del PRI, Héctor García, comentó que la seguridad es un asunto que no se debe de descuidar, porque el estado podría regresar al pasado en cuanto a hechos de violencia.

“Pues no hay que descuidar, la seguridad es un tema que minuto a minuto debemos de estar pendientes, no queremos regresar al pasado, recordemos que hace meses, parecía ya el Nuevo León de 2011, ojalá que eso se vaya resolviendo y que quien está al cargo de la seguridad del estado sepa que eso no se puede descuidar, desde la capacitación, hasta la implementación de programas de inteligencia”, expresó.