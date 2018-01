Tienen pendientes de discutir más de mil 240 iniciativas

México

En más de cinco años de trabajo, el Senado mantiene un rezago de al menos mil 243 iniciativas y 280 minutas enviadas por la Cámara de Diputados, que no pudieron votarse por no alcanzar acuerdos, por intrascendentes, por falta de tiempo o porque no hubo el apoyo suficiente del Ejecutivo.

A solo un periodo de concluir esta Legislatura, el Senado tiene pendientes la elección del fiscal anticorrupción, los magistrados de la sala especializada en materia anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; tampoco hay dictamen de reformas para darle autonomía a la PGR y elegir al Fiscal General de la República que entrará en funciones cuando desaparezca la PGR.

El atraso

De acuerdo con la numeralia oficial de la Cámara de Senadores, se recibieron 387 minutas de los diputados, de las que se han aprobado 92, se han desechado 15 y están pendientes 280.

Por lo que toca al propio Senado, la 63 legislatura muestra un rezago importante. De mil 615 iniciativas presentadas, 169 ya fueron aprobadas, 877 desechadas, hay mil 243 pendientes, 36 fueron retiradas; de acuerdo con el artículo 279 se dieron por concluidas 79.

Entre los temas que ya llevan más de un año congelados destacan la minuta enviada por los diputados que modifica el Código Penal para sancionar en forma más severa el llamado huachicoleo, aun cuando ese delito creció 38.4% en relación con 2016.

No transitó ninguna iniciativa para regular la circulación de los dobles remolques; tampoco la de los cambios a la ley ferroviaria enviada desde 2014 que pretendía crear la figura de permisionario y anulaba los plazos de concesión vigentes para los operadores de ese sector.

Entre los temas prioritarios que tampoco transitaron destaca la Ley de Obras que permitiría anular el sistema de contratos como el que permitió a Odebrecht hacerse de asignaciones directas, sin licitación.

Los senadores congelaron además las reformas constitucionales para eliminar el fuero presidencial. En materia social, las bancadas del PRI, PAN y PRD tuvieron que presentar nuevamente iniciativas para intentar destrabar el combate a la trata de personas y aunque este tema se discute desde hace más de diez años, no avanzó la legislación para agilizar las adopciones de menores en el país.

En cuanto a minutas enviadas por la Cámara de Diputados, se quedaron en los cajones las reformas a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea para regular el funcionamiento de sus tribunales, a la Ley de la Bandera para prohibir su uso en la promoción de la imagen de personas, bienes o servicios, por considerarse que dicha utilización no promueve el amor por el lábaro patrio.

Tras los sismos de septiembre, tampoco se discutió la minuta de reformas a la Ley General de Protección Civil, que establece la creación de un Plan de Continuidad de Operaciones, como el plan estratégico que tendrá por objeto disminuir los impactos negativos que ocasiona la disrupción de procesos, funciones o actividades de las instituciones y organizaciones frente a un fenómeno perturbador.

En dicha minuta se establece que las unidades de protección civil realizarán, a petición de parte interesada la realización de un asentamiento humano, un análisis de riesgo y definir las medidas de mitigación para la reducción de riesgos; también se propone la creación de la Plataforma de Información Nacional de Gestión de Riesgos, la cual estará vinculada al Centro Nacional de Comunicaciones y al Centro Nacional de Prevención de Desastres.

El Senado también tiene congelada desde noviembre del año pasado la minuta que reforma el inciso “d” del artículo 73, que facultaría al Congreso de la Unión a expedir ley general que establezca las bases y principios generales en materia de administración de centros penitenciarios, así como la distribución de competencias entre la federación, las entidades federativas, los municipios, y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la materia.

Entre las iniciativas que de plano se desecharon por irrelevantes figuran varias en materia de salud, de reforma agraria, derechos de los niños o desperdicio de alimentos.