Hay tensión en el interior de los penales, asegura CEDHNL

Monterrey

Sofía Velasco Becerra, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León (CEDHNL), indicó que actualmente se vive una situación tensa al interior de los tres centros penitenciarios del estado debido a que no hay un orden de internos, ya que en el caso del penal del Topo Chico, mantienen a criminales de máxima peligrosidad a pesar de ser un reclusorio de baja seguridad.

En entrevista con Enrique Burgos para Multimedios Radio, la ombudsman señaló que es importante que los internos sean separados debido a la gravedad de los delitos que cometieron.

"Es una situación tensa, sobretodo en el penal del Topo Chico, es una situación tensa que las autoridades están tomando el control del centro penitenciario.

"Hay internos que evidentemente no deberían estar ahí, que su situación jurídica, e incluso por los mismo delitos por los que fueron sentenciados no ameritaría que estén ahí (penal del Topo Chico), es parte del tomar el control por parte de las autoridades para que los internos que puedan ser debidamente controlados en este centro permanezcan, y los que no, sobre todo los presos federales, tienen que ser trasladados a un centro federal", apuntó.

Luego de los hechos ocurridos el pasado lunes tras el operativo y el traslado de 53 reos a otros centros penitenciarios del país, la ombudsman mencionó que seguramente emitirán algunas recomendaciones, dado que sería importante que las autoridades tomen el control de los penales para que dejen de ocurrir situaciones que pongan en riesgo a los propios reclusos.

"Hemos tenido en los tres centros penitenciarios hechos violentos continuamente, las quejas no han parado, hemos seguido recibiendo quejas por razones de seguridad de los propios internos, por atención medica.

"Evidentemente sí tienen que tomar las medidas necesarias para que las personas que están ahí tengan mejores condiciones de vida, llámense de cuestiones de seguridad, de alimentación y de salud, que son prioritarias para que tengan una vida digna", señaló.

Agregó que la CEDHNL ya tuvo contacto con el interno que resultó herido durante los hechos ocurridos en el pasado lunes al interior del penal del Topo Chico, quien no quiso interponer alguna queja ante el organismo por lo sucedido.

"Hay una persona que resultó lesionada y ya nos dirigimos con ella, pero no quiso interponer alguna queja, si hay alguien más que esté en alguna situación y nosotros no sepamos, es el momento de que se acerquen con nosotros", mencionó.

Aunque indicó que no estuvieron presentes, señaló que un grupo de visitadores se encontraban en el penal del Topo Chico durante el operativo realizado la mañana del lunes, del cual aseguró no han recibido ninguna queja hasta el momento.

"Acudió un grupo de 10 o 15 visitadores adjuntos para ver qué era lo que estaba sucediendo... Hasta el momento no nos han referido alguna situación de maltrato por parte de los internos", señaló.