Peña desmiente a Trump respecto a muro fronterizo

El candidato presidencial republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, dice una cosa y el presidente Enrique Peña Nieto la desdice... horas después.

Luego de reunirse por una hora en Los Pinos para después ofrecer un mensaje conjunto en el que Trump aseguró que hablaron de la construcción del muro fronterizo que tanto pregona pero que no tocaron el tema sobre quién lo pagará, el presidente Peña Nieto aclaró que le dijo al republicano que México no va a pagar por esa barda.

Dos horas después del encuentro en Los Pinos y a través de su cuenta de Twitter, Peña explicó que justo al inicio de la reunión le dijo a Trump que México no pagará por el muro que tanto pregona como promesa de campaña en Estados Unidos.

"It turns out Trump didn't just choke, he got beat in the room and lied about it." —@JohnPodestapic.twitter.com/YgGN3HG7Hx