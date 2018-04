Peña incumplió promesa de concluir Metro, acusa PAN

Monterrey

El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Arturo Salinas, coincidió con el candidato presidencial panista, Ricardo Anaya, en que la Federación castiga a Nuevo León con los recursos.

Salinas Garza comentó que el Presidente Peña Nieto incumplió, incluso, su promesa de campaña de destinar dineros para concluir la Línea 3 del Metro.

“La Federación ha castigado a Nuevo León, hay que recordar que el gobierno de Peña Nieto ha incumplido de manera muy puntual, Peña Nieto en campaña prometió la Línea 3 del Metro y prácticamente ya se va y queremos que se vaya y la Línea 3 del Metro sigue sin funcionar, esa fue la promesa de campaña de Peña Nieto en Nuevo León, hacer la Línea 3 del Metro.

“Hoy todavía seguimos esperando que cumpla su promesa de campaña; castigó por mucho tiempo los recursos para terminar la Línea 3, algo que el mismo Presidente prometió, finalmente logramos destrabar los recursos y tampoco está fluyendo como hubiéramos querido”, explicó.

Esta semana, en su visita a Nuevo León, el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, advirtió que la inversión pública del país se ha mantenido en un mínimo histórico desde hace 70 años y esto ha generado un lento desarrollo, por lo que propuso destinar mayores recursos a obras de infraestructura y consideró que el Metro de Monterrey sería prioridad, y añadió que la Federación ha castigado a Nuevo León con menos recursos.

Arturo Salinas agregó que el gobierno de Nuevo León no tiene como prioridad la movilidad, por ello no le interesa invertir para ampliar la capacidad de las líneas del Metro.

“No es una prioridad del gobierno la movilidad en el estado de Nuevo León, ya parecemos disco rayado de tanto que lo repetimos, los hechos son contundentes, no hay una prioridad por parte del gobierno para terminar ni ampliar las líneas de Metro, la Ecovía y mejorar la movilidad del estado, que no va a mejorar porque el Metro no tiene capacidad.

“La Línea 1 y 2 no tienen capacidad, están saturadas, les falta mantenimiento y les faltan más vagones, la Línea 3 no se ha terminado, los vagones no se han pedido, no van a llegar más que dentro de un año y medio y esto nos afecta a todos los que vivimos en Nuevo León”, explicó.





Piden cárcel para quienes no cumplan

El aspirante del PRD a la alcaldía de Guadalupe, Francisco Bustillos, y el candidato de ese partido a una diputación federal, Marco Vargas, presentaron este jueves en el Congreso local un exhorto para que resuelvan una iniciativa ya existente de reforma al Código Penal, para sancionar con cárcel a los contendientes que hagan promesas y a la hora de llegar al cargo no las cumplan.

En el escrito, dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, la diputada Karina Barrón, Bustillos pide que sea de obvia y urgente resolución esta iniciativa que ya fue presentada.

“Queremos que sea el equiparable a un fraude, porque se equipara a engañar mediante maquinaciones, para conseguir un objetivo, obtener un lucro y luego no cumplir.

Comentó que en el exhorto solicitan que se recojan todas las iniciativas al respecto para que no se politice.

Por su parte, Marco Vargas respaldó lo dicho por Bustillos y dijo que deben de dar salida a la brevedad a las iniciativas que ya existen sobre este tema.