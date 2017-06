Peña niega espiar y crea confusión con supuesta amenaza

Jalisco

El presidente EPN negó de manera categórica que su gobierno irrumpa en la vida privada mediante el espionaje que han denunciado periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.

En Lagos de Moreno, donde inauguró el Parque Industrial Colinas del Lago, remató su referencia al escandaloso tema con una frase que generó confusión e indignó a los denunciantes diversas agrupaciones de la sociedad civil:

“Espero que la Procuraduría General de la República, con celeridad, pueda deslindar responsabilidades. Y espero, al amparo de la ley, pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno”.

Generado el embrollo y magnificado en las redes sociales, la Presidencia envió mensajes al autor del estudio de Citizen Lab y al NYT, aclarando que de ninguna manera se trataba de una amenaza, y el propio Peña, más tarde, al supervisar obras del Tren Ligero en Guadalajara ante los reporteros admitió:

“Me confundí en la última parte, creo que me expliqué inadecuadamente, por eso que querido aclarar este punto con ustedes... ¿Por qué habría de tener alguna acción en contra de la libertad de expresión? Todo lo contrario, estamos para generar las mejores condiciones en favor de la libertad de expresión y de respeto a la misma”.

En Lagos de Moreno, mientras daba su discurso, de pronto el Presidente decidió hablar del tema:

“Quiero referirme a un tema que está en el debate público, y que yo creo que no escapa a casi ninguno de los que están aquí presentes, y es este señalamiento muy reciente de haberse afirmado que el gobierno mexicano se involucraba, espiaba la actividad privada de activistas, de defensores de derechos humanos, de periodistas. Y aquí hoy quiero afirmar, de manera muy categórica: este es un gobierno democrático, este es un gobierno que respeta y tolera las voces críticas.

“Por eso somos un gobierno que condenamos de manera categórica cualquier intervención que se tenga en la vida privada de quienes son activistas y de cualquier persona; no cabe intervenir de manera ilegal la vida privada de ningún ciudadano, eso no cabe en una democracia como la que vivimos en nuestro país.

“He dado indicaciones a la Procuraduría General de la República para que haga la investigación correspondiente a partir de las denuncias que se han presentado, para que con celeridad y prontitud pueda deslindar responsabilidades: primero, determinar si tienen sustento dichas afirmaciones; segundo, para determinar cuál es el origen y la fuente de dichas afirmaciones, de dichos señalamientos”.

Refirió que su gobierno rechaza categóricamente cualquier tipo de intervención en la vida privada de cualquier ciudadano y aclaró que todo el equipamiento y la tecnología que tiene el gobierno y que ha adquirido, es para mantener la seguridad interna del país, para combatir al crimen organizado y para generar condiciones de seguridad para los mexicanos:

“Esa es la utilidad y ese es el empleo de la tecnología que tienen, efectivamente, distintas instituciones encargadas de la seguridad de nuestro país. Resulta muy fácil señalar y apuntar, resulta muy fácil convocar para que se señale al gobierno como alguien que espía o como una entidad que espía. Nada más falso que eso. Porque ninguna de las personas que se sienta agraviada puede afirmar, o mostrar o evidenciar siquiera que su vida se haya visto afectada, lastimada por esas supuestas intervenciones y por ese supuesto espionaje”.

Incluso comentó que él también ha sido víctima del espionaje:

“Somos una sociedad que las más de las veces nos sentimos espiados. Yo mismo, como presidente de la República, a veces recibo mensajes cuya fuente u origen desconozco, pero procuro, en todo caso, ser cuidadoso en lo que hablo telefónicamente. No faltará alguien que alguna vez exhiba alguna conversación mía. Ya ha ocurrido, ya ha pasado”.

Y reiteró: “Nada más falso y nada más fácil que señalar a un gobierno que se dedique a esta actividad. El uso de inteligencia que tiene el gobierno es para mantener condiciones de seguridad para la sociedad mexicana. Espero que la Procuraduría General de la República, con celeridad, pueda deslindar responsabilidades. Y espero, al amparo de la ley, pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno”.

Más tarde, al supervisar las obras de la línea 3 del Tren Ligero en Guadalajara, aclaró que su gobierno no actuará contra quienes denunciaron un presunto espionaje por parte de su administración y señaló que si hay alguien dentro del gobierno que eventualmente hubiese pensado actuar a través de una actividad ilegal y al margen de la ley, será la PGR la que investigue. Se le preguntó si la instrucción a la PGR será el inicio de una persecución judicial contra quienes denunciaron el intento de espionaje, a lo que respondió:

“Yo no sé porque este empeño al llevar al gobierno… Todo lo contrario, lo que estoy queriendo afirmar primero es que el gobierno no tiene ninguna participación en ningún tipo de espionaje contra ninguna persona y no hay el más mínimo sustento a una afirmación de este tipo. ¿Por qué habría de tener alguna acción contra la libertad de expresión? Todo lo contrario, estamos para generar las mejores condiciones a favor de la libertad de expresión y el respeto a la misma… No me confundí, en la última parte creo que me expliqué inadecuadamente, por eso he querido aclarar este punto”.

E insistió: “Si hay alguien dentro del gobierno que eventualmente hubiese pensado en una actividad ilegal y al margen de la ley pues que sea la procuraduría la que investigue pero lo que si les puedo señalar es que no somos un gobierno que espía. Esta afirmación, este señalamiento así de categórico que muchos han señalado hacia el Presidente y hacia su gobierno es inadmisible, no somos un gobierno que persigue a quien no está con la opinión que tenga el gobierno. Y hemos sido los más respetuosos”.

Y apuntó: “Di indicaciones a la Procuraduría General de la República para que dé curso y dé seguimiento, y lo haga de la manera más acelerada posible, a las denuncias que se presentaron sobre supuestas o presumibles intervenciones que tuvieron algunas personas que han presentado denuncia ante la Procuraduría, y para que investigue si hay quienes, fuera de alguna entidad pública y de manera ilegal, están teniendo intervención sobre la vida privada de alguna persona”.

Insistió en que el gobierno no tiene ninguna participación en ningún tipo de espionaje contra ninguna persona: “Creo que no hay sustento, el más mínimo sustento a una afirmación de este tipo. Segundo, es muy fácil señalar al gobierno, y tercero, es muy fácil que en esa ola de señalamientos al gobierno, pues muchos se quieran subir a esa ola”.

Y agregó: “Y lo que puntualicé, el alcance de la indicación que di fue precisamente para que se diera curso a las denuncias que han presentado algunos activistas sobre este supuesto espionaje, que realmente se puedan deslindar, y si tienen sustento estas afirmaciones, que realmente con apego a la legalidad se encuentren a los responsables, estén dentro del ámbito público o dentro de otro ámbito, al final de cuentas lo que le gobierno está condenando es la intervención de la vida privada a través del uso de una tecnología”.