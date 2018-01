Pide EPN a la sociedad sugerir mejoras al 911

México

El presidente Enrique Peña Nieto pidió a los mexicanos que le hagan saber cuál ha sido su experiencia al utilizar el número de emergencias 911, con el fin de poder mejorar dicho servicio.



A través de un video colocado en su cuenta de Facebook, el mandatario informó que el próximo lunes se reunirá con el Gabinete de Seguridad y que este es un tema que le gustaría abordar.



"Hace un año pusimos en operación el número de atención a emergencias 911 que nos permitió pasar de más de 500 números telefónicos que había en el país, a uno solo; me gustaría saber si has hecho uso el servicio, cuál ha sido la atención que has recibido y cuáles son las eventuales recomendaciones que nos hicieras para poder mejorar la atención y el servicio que presta este teléfono", explicó.



"El próximo lunes me habré de reunir con el gabinete de seguridad de mi Gobierno y este es uno de los temas que me gustaría abordar para realmente mejorar el servicio que presta el número 911 de atención a emergencias que tenemos en el país", señaló.