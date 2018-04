Peña a Trump: a otro lado con su frustración

México

El presidente Enrique Peña Nieto instó a su homólogo estadunidense, Donald Trump, a descargar su frustración en su país y demandó respeto.

En respuesta al anuncio del despliegue de la Guardia Nacional en la frontera, el mandatario publicó un videomensaje en sus redes sociales, en el que subrayó que a los mexicanos los une “la certeza de que nada ni nadie está por encima de su dignidad”.

Destacó que México está listo para llegar a acuerdos, como lo ha demostrado hasta ahora, siempre dispuesto a dialogar con seriedad, de buena fe y con espíritu constructivo.

“Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones”, expresó.

Peña Nieto aclaró que solo se actuará en el mejor interés de los mexicanos, pues está convencido de que poniéndose de acuerdo, como amigos, socios y buenos vecinos, a ambos países les va a ir mucho mejor que confrontándose.

“Evocando las palabras de un gran presidente de Estados Unidos de América: no tendremos miedo a negociar, pero nunca vamos a negociar con miedo... Estamos listos para negociar, sí, pero siempre partiendo de la base del respeto mutuo”, dijo.

El Presidente resaltó que los mexicanos pueden tener diferencias, y más en tiempos de elecciones, “pero estaremos siempre unidos en la defensa de la dignidad y la soberanía de nuestro país”.

Destacó que ante los últimos acontecimientos el Senado, de manera unánime, condenó las expresiones ofensivas e infundadas sobre los mexicanos y demandó el trato de respeto que exige una relación entre países vecinos, socios y aliados.

Precisó que a este pronunciamiento del Poder Legislativo se sumaron los candidatos a la Presidencia de la República, pues independientemente de sus naturales diferencias, todos coincidieron en rechazar medidas contrarias a una buena vecindad.

“Como dijo Ricardo Anaya: este es un momento de unidad nacional. No es un tema de campañas. Es un tema de país. Andrés Manuel López Obrador apuntó que necesitamos una relación de amistad y cooperación para el desarrollo. No el uso de la fuerza. No muros. No apostar a una mala vecindad.

“José Antonio Meade señaló que es momento para que todos nos unamos en la defensa de la soberanía y la dignidad de la Nación. Y Margarita Zavala dijo que, a la hora de defender la dignidad nacional, todos hablamos con una sola voz y exigimos respeto”, resumió.

En su mensaje a los mexicanos, Peña Nieto aseguró que como titular del Ejecutivo coincide con esas expresiones, porque México es una nación grande y fuerte, orgullosa de su gran historia y cultura, de su presente dinámico y de un brillante futuro.

“Somos un país vibrante, innovador y lleno de talento, una nación generosa y con un gran corazón, pero sobre todo somos una nación soberana, con valores y con principios. Y aquí estamos, 125 millones de mexicanos, muy orgullosos de lo que somos”, afirmó.

Asimismo, recordó que hace poco más de un año, como responsable de dirigir la política exterior del país, estableció dos principios fundamentales que habrían de guiar la relación con la administración de Trump.

“Primero, salvaguardar ante todo el interés nacional, nuestra soberanía y la dignidad de los mexicanos. Y segundo, mantener una visión constructiva y abierta, que nos permitiera superar diferencias, enfrentar retos comunes y alcanzar acuerdos”, indicó.

Peña Nieto precisó que ha habido congruencia con esa visión, porque los esfuerzos del gobierno de México se han dirigido a construir una relación institucional, de respeto mutuo y beneficio para ambas naciones.

CAMBIA TONO DE TUITS

Ayer, en el quinto día de tuits dirigidos a México, Trump aflojó la presión al aplaudir “sus fuertes leyes migratorias”, mientras se prepara para enviar “entre 2 mil y 4 mil” militares de la Guardia Nacional a la zona limítrofe para combatir la inmigración irregular.

“Entre 2 mil y 4 mil... probablemente los mantendremos a todos o a una parte grande hasta que el muro esté construido”, dijo en el avión que lo llevó de vuelta a Washington desde Virginia Occidental.

El presidente de EU explicó que su gobierno todavía está “viendo” cuánto dinero costará ese despliegue. Vía Twitter, también alabó a México por haber puesto fin a la caravana de migrantes centroamericanos.

“La caravana está disuelta en gran medida gracias a las fuertes leyes migratorias de México y su voluntad para usarlas de modo que no se causase una gigantesca escena en la frontera. “¡Detengamos las drogas!”, publicó.

Sin embargo, los integrantes de la caravana aseguraron que continúan con su recorrido por México, aunque ya no planean llegar a EU; culminarán su trayecto en la capital mexicana.

En tanto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristjen Nielsen, atribuyó la decisión de desplegar la Guardia Nacional al aumento de aprehensiones en la frontera en febrero y marzo de este año.

“Estamos en un punto de crisis y queremos acabar con ello antes de que aumenten más”, afirmó. Especificó que la Guardia Nacional apoyará a los agentes fronterizos en operaciones aéreas para detectar actividades ilegales, en labores mecánicas y ofrecerá cuidados médicos a los inmigrantes que lo necesiten.

Pero se negó a confirmar que los militares “no portarán armas” y dijo que “continúan las negociaciones” con México.

CLAVES

RESPALDO DEL CCE

El Consejo Coordinador Empresarial respaldó al Presidente y advirtió que las negociaciones sobre el TLCAN no deben plantearse apelando al miedo.

El subsecretario de la SRE, Miguel Ruiz Cabañas, señaló que no puede existir cooperación “sin respeto a la dignidad nacional y a la soberanía”.

El vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, reiteró que si el envío de tropas se traduce en una militarización, dañará gravemente la relación bilateral.

INAUGURA CENTRO DE CONGRESOS EN MÉRIDA

Ayer por la noche el presidente Enrique Peña Nieto inició una gira de dos días por Yucatán; en Mérida inauguró el Centro Internacional de Congresos y atestiguó la firma del Convenio de Colaboración para el Establecimiento de la Zona Económica Especial de Progreso.

El gobernador Rolando Zapata y el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, respaldaron la postura del titular del Ejecutivo ante el envío de la Guardia Nacional estadunidense a la frontera entre ambos países.

“Le manifestamos nuestro respaldo pleno y orgullo como mexicanos en la posición clara y firme que nuestra nación, a través de usted, está fijando en estos tiempos ante el contexto que enmarca la relación con Estados Unidos, con una visión constructiva, pero siempre privilegiando el respeto a nuestra soberanía y dignidad”, señaló Zapata.

El mandatario agradeció la solidaridad y destacó que las Zonas Especiales darán empleo a casi medio millón de personas y atraerán inversiones cercanas a los 50 mil millones de dólares por dos décadas.

Con información de: Daniel Venegas, Notimex y EFE.