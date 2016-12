Oposición descalifica plan de Peña Nieto para deportados

Ciudad de México

Los diputados federales Agustín Basave, del PRD, y Martha Cristina Jiménez, del PAN, calificaron de insuficiente y hasta demagógico el plan del presidente Enrique Peña Nieto para enfrentar con programas de empleo temporal y seguro popular las eventuales deportaciones masivas desde Estados Unidos.

En respuesta a las preguntas parlamentarias formuladas por el Congreso de la Unión respecto a los amagos racistas y xenofóbicos de Donald Trump, presidente electo de EU, Peña aseguró que su gobierno alista ya una “defensa estratégica” de los intereses del país y de los mexicanos.

Basave cuestionó la falta de una estrategia integral para hacer frente a Trump con absoluta firmeza y dignidad: “No hay realmente una estrategia para enfrentar la presidencia de Trump; me parece que todos estos anuncios, estas declaraciones, estas respuestas son aisladas, coyunturales, casi espontáneas, y no hay una estrategia integral, bien pensada, bien estructurada, eso me queda claro”, puntualizó.

Puso asimismo en entredicho el buen trato que el gobierno de México le da al futuro mandatario de EU, en contraste con el desprecio y la xenofobia del magnate.

La diputada panista Martha Cristina Jiménez, presidenta del Grupo de Amistad México-Estados Unidos, señaló a su vez la insuficiencia de recursos para atender el problema de las deportaciones.

Subrayó que el Fondo Fronterizo sufrió un recorte de mil 600 millones de pesos este año a 750 millones de pesos en el Presupuesto 2017, mientras la asignación al Fondo Migrante se redujo de 300 millones de pesos a 263 millones de pesos.

“Esta cuestión que dice el Presidente sí es demagogia, porque el gobierno federal y el Congreso, apoyado por PRI y PVEM en su mayoría, no destinaron suficientes recursos para estar preparados en el contexto nuevo de la relación bilateral y con un presidente electo que anuncia sistemáticamente deportaciones masivas de mexicanos, y entonces no estamos económicamente preparados”, dijo.

Advirtió que las deportaciones masivas puede generar graves problemas sociales en las ciudades fronterizas, por lo que el gobierno federal debe asumir una responsabilidad mucho mayor que los programas de empleo temporal y Seguro Popular.





