Pemex apuesta por campos más rentables: González Anaya

Ciudad de México

El director de Pemex, José Antonio González Anaya, dijo que la empresa ya no fijará sus metas productivas en metas volumétricas, sino que se centrará en aquellos campos que sean más rentables.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, dijo que ha establecido alianzas para perforar en aguas someras, profundas y en tierra, lo que permitirá a Pemex utilizar nueva tecnología y mejorar su capacidad de extracción.

Aseguró que la empresa tiene el financiamiento necesario para realizar sus operaciones hasta el 2018, debido a que sus finanzas son “estables, pero mejorables” y “ha presentado resultados positivos en los últimos tres trimestres”.

TE RECOMENDAMOS: Cancela Pemex contratos por la venta de huachicol



“Pemex ya cubrió todas sus necesidades de financiamiento de aquí al 2018, Pemex ya no tiene que salir a los mercados a financiarse. Eso no quiere decir que no vayamos a salir, sí vamos a salir de manera oportunista buscando las mejores condiciones que presente el mercado para seguir mejorando el perfil y la liquidez de la deuda”, dijo González Anaya.

Explicó que el plan de negocios de Pemex ha permitido una mayor rentabilidad de la empresa, lo que se traduce en la estabilidad de las finanzas. “Pemex hoy tiene fianzas estables, mejorables, pero estables”, afirmó.

El funcionario detalló que la calificación de Pemex ha mejorado, debido a que por primera vez en la historia la empresa terminará con un superávit primario; sin embargo, admitió que el mayor reto es remplazar la caída de producción de Cantarel.

“Las buenas noticias y el mérito que se merecen es que la producción sin Cantarel ha aumentado 54 por ciento, equivalente 700 mil barriles”.

Afirmó que se ha mejorado el gasto administrativo y se continuó con la contratación de coberturas petroleras para asegurar un ingreso fijo de 42 dólares por barril de petróleo.

Reconoció que Pemex Transformación Industrial es un reto enorme por las pérdidas económicas y problemas operativos bien importantes, al igual que en el tema de ductos y almacenamiento, pero aseguró que se han construido alianzas estratégicas para avanzar en estas áreas.

Rechaza hablar de Emilio Lozoya Austin

El director de Pemex rechazó hablar sobre su predecesor en la empresa, Emilio Lozoya Austin, quien es investigado por presuntos delitos de corrupción, luego de que el diputado Macedonio Guajardo le preguntó sobre los hallazgos en las actas de entrega recepción.

“Del caso que no se mencionó y no voy a mencionar hemos cooperado en todo sentido brindando toda la información necesaria a las instancias”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: Despiden a personal involucrado en robo de combustible: Pemex

Detalló que derivado de esas investigaciones se ha cesado a funcionarios y cancelado contratos a empresas.