Quiero que Kumamoto me represente: Gael García Bernal

"Yo quiero que Kuma me represente", escribió en Twitter el actor y productor Gael García Bernal en alusión a Pedro Kumamoto, candidato independiente a una senaduría por Jalisco.

Gael retuiteó un video en el que Kumamoto y su equipo llaman a cambiar la guerra sucia en las campañas por ideas y propuestas constructivas.

"¡Claro que #VamosAReemplazarles y claro que #SeremosUnBosque!", remata el mensaje que acompaña al video, una imagen retomada por el creador y protagonista de la serie Aquí en la Tierra:

"Yo quiero ser parte de ese bosque. Yo quiero construir un bosque, como culminación para recuperar la política, la esperanza y la paz en nuestro país".

En su video, Kumamoto se refiere a varios encuentros con políticos y funcionarios, como el que sostuvo con Carlos Salinas de Gortari en 2015 "a quien no le regalé más de tres minutos y una fotografía".

También habla de las ocasiones en que diversos personajes —Aristóteles Sandoval, Raúl Padilla y otros dirigentes— intentaron comprar su movimiento Vamos a reemplazarles, pero se negó.

Actualmente Gael interpreta al escritor portugués Fernando Pessoa en el montaje Ejercicios fantásticos del yo, escrito por Sabina Berman, que se encuentra en la cartelera teatral de Buenos Aires.

