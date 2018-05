Denuncian abandono de obra en Guadalupe

Guadalupe

Vecinos de la colonia Residencial Valles de Guadalupe se quejaron este martes de que el municipio no ha concluido una obra de pavimentación en la calle Puerto de Manzanillo, que comenzó desde hace tres meses.

Durante un recorrido de los candidatos del PAN a la alcaldía y al distrito local 13, Pedro Garza Treviño y Dalia Sandoval, respectivamente, escucharon las quejas de los vecinos por la falta de atención de las autoridades.

"Aquí vemos cómo la gente está preocupada y está quejándose de que tiene meses esta pavimentación, viene en ratos y se retiran los trabajadores. No acuden al llamado y en ese sentido la gente quiere un cambio y estamos puestos nosotros para gobernar con mucha cercanía", mencionó.

El candidato dijo desconocer el motivo por el que se encuentra suspendida la obra y lo atribuyó a problemas de gestión al interior del Gobierno municipal.

"Desconozco si no hay presupuesto, alguna falla han de tener los contratos o los avances que han tenido hasta hoy. Pero hoy necesitamos un Guadalupe muy cercano con la gente; la gente ya se desespera de que no hacen caso, que no acuden al llamado", indicó.

Por su parte, Rubén Hernández, residente en Valles de Guadalupe, advirtió que el problema complica la vida diaria de todos los vecinos porque cada vez que llueve se estanca el agua debido a la falta de pavimentación.

Garza Treviño mencionó que existe un descontento generalizado por parte de los ciudadanos hacia el trabajo del municipio, principalmente por su desempeño en el tema de la seguridad y en servicios públicos.

"En primer lugar la seguridad es lo que más se queja la gente, la falta de servicios están muy desatentos con los servicios básicos: el alumbrado, la vigilancia, la recolección de basura, las áreas verdes, el bacheo y bueno la idea es que podamos tener un gobierno cercano a la gente y tener además la habilidad de aplicar el recurso donde debe ser con la participación de la gente", advirtió.

Finalmente, y en el marco del Día del Trabajo, este martes 1 de mayo, propuso impulsar la generación de empleos locales para evitar la fuga de trabajadores hacia otros municipios.