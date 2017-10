Buscaré sacar a México de la decadencia: Ferriz de Con

Ciudad de México

No me apoya el PAN, PRI o PRD como lo hace con Margarita Zavala, Jaime Rodríguez El Bronco y Armando Ríos Piter, respectivamente, soy un candidato independiente de partidos, de esos que nos tienen miedo porque contamos con algo que ellos no: honestidad, dijo Pedro Ferriz de Con.

Al iniciar en la Ciudad de México con el periodo de recolección de las 866 mil 593 firmas en por lo menos 17 entidades del país que solicita la ley electoral, el hoy aspirante a la candidatura independiente a la Presidencia de la República, expuso que buscará "subirse a la boleta electoral" para sacar a México del desprestigio y decadencia en la que vive.

"No es posible que nuestro país esté en el lugar 48 dentro de los más corruptos del mundo, uno de los más violentos del planeta y donde no se garantizan las libertades plenas de los ciudadanos porque hay miedo", señaló.

Subrayó que "México está políticamente desprestigiado por estar encabezado por un presidente, sus colaboradores, gabinete o gobernadores impresentables, no acaban de terminar su mandato cuando ya empiezan a ser perseguidos por la justicia ante sus malas administraciones, cuando México es un país muy noble que tiene que figurar por muchas cosas más que las que desgraciadamente hoy figura".

Aseguró que el país está viviendo una “franca decadencia” a la que fue conducido por los últimos dos gobiernos del PAN y por la administración de Enrique Peña Nieto.

Afirmó que buscar ser presidente también es por entusiasmar e inspirar a un pueblo, el cual piense que puede haber gente confiable y comprometida con este país.

"No voy en seis años a poner a México donde quiero, pero en seis años seguro voy con todos los ciudadanos a sacar a México de donde está, de este lodo en el que nos han metido, de esta mierda en la que nos han aventado, de este robo absoluto del que somos víctimas, de esta brutalidad que vivimos todos los días y de esta incapacidad para gobernar", afirmó.

Al ser cuestionado respecto si los partidos políticos le tiene miedo a los independientes, Ferriz de Con respondió que sí y es porque ganarán.

"Con todos sus recursos e infraestructura, ellos tienen algo que nosotros no, la imagen de que son unos rateros. Nosotros somos honestos y eso es el único pedacito que les fatal aprender a los políticos", mencionó.

Agregó que hay quienes dicen que él no tiene la capacidad para gobernar por no contar con preparación política, pero sí una académica.

"Si la capacidad política para llegar a ser presidente es la del que hoy está en funciones, la rechazo, no la quiero, no deseo ser un gobernante como el que tenemos hoy, sino uno que el día de mañana, estén conmigo o no, les llene de orgullo que tendrán a un presidente que representará a este país con la mayor dignidad, capacidad e independencia, sin el populismo de Andrés Manuel López Obrador", dijo.

En cuanto a la posibilidad de declinar por alguien con partido o no, fue tajante al decir que no y refirió que el Frente Ciudadano por México es una bomba mediática, pues los partidos políticos sólo tratan de no perder su padrón electoral "para seguir manteniendo el negocio en el que están".

Destituiré a Raúl Cervantes si es el fiscal general

Respecto de la renuncia del procurador general de la República, Raúl Cervantes, dijo que es parte del grupo Atlacomulco, y cuando se dimite de esta manera, le da miedo porque significa que "va a salir por otro lado".

Aseguró que se mantendrá al pendiente de que no sea el fiscal general para los próximos nueve años, “porque si un hombre como él lo es, siendo presidente buscaré causes legales para destituirlo”.

“Necesitamos un fiscal que no sea un remedo de Virgilio Andrade, que no sea una caricatura de un funcionario público que juzga a funcionarios públicos, sino a gente honorable que fiscalice lo que hacemos los gobiernos y gente como Raúl Cervantes, 'El señor Ferrari', me da mello, a esa gente hay que apartarla del poder”, abundó.

Asimismo, reveló que el 19 de septiembre acudió a tribunales federales para demandar la auditoría completa a Humberto Moreira, Eruviel Ávila, Javier y César Duarte, con todo lo que entró y salió en sus administraciones en Coahuila, Estado de México, Veracruz y Chihuahua, respectivamente.

"Mañana estaré de nuevo en tribunales para demandar a 30 ex gobernadores más a través de un proyecto que como aspirante a la presidencia propuse y que se llama 'El que la hace la Paga'. Así seguiré y antes de las elecciones de 2018 habré demandado a más de 200 políticos que se han robado el erario público de nuestro país", finalizó.



VJCM