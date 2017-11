Rebasaré a Zavala y 'El Bronco' en firmas: Ferriz de Con

Querétaro

El aspirante a la Presidencia de la República, Pedro Ferriz de Con, aseguró que rebasará a Margarita Zavala y a Jaime Rodríguez El Bronco, en cuanto a captación de firmas ciudadanas para poder obtener la candidatura.

TE RECOMENDAMOS: INE discutirá si amplía plazo para recolección de firmas

Ante estudiantes de la Anáhuac en Querétaro, aseguró que la ex panista y el gobernador de Nuevo León utilizan estructuras partidistas y de gobierno para lograr su propósito, algo que dice, no los convierte en ciudadanos.

“¿Sabes por qué Margarita está hasta arriba? Porque empleó a toda un ala de la infraestructura del PAN que ya firmó, nada más que ya se le acabó, ahora la voy alcanzar y a rebasar, porque la estructura de Margarita es panista y la mía es ciudadana.

“El Bronco, por ejemplo, tiene 5 mil promotores a sueldo en este momento trabajando en campo para conseguir las firmas, ¿eso es un candidato independiente?, yo creo que no”.

Señaló que antes del viernes debe existir una respuesta entorno a la inconformidad que metió al Tribunal Electoral sobre los problemas que tiene la aplicación del INE para el registro y abrir a la ciudadanía la plataforma.

“El presidente consejero el señor Lorenzo Córdova y los señores consejeros, no son ciudadanos, trabajan para partidos políticos, ¿sabes que me contestaron?, no me contestaron, entonces tuve que ir al Tribunal Electoral para meter un juicio por la defensa de los derechos políticos de los ciudadanos, en la que estoy pidiendo que se abra la aplicación a todos los ciudadanos, y tenga la posibilidad de bajar la aplicación, y formar él solito sin que haya un promotor”.

Destacó que el Tribunal Electoral tendrá que tomar una determinación entorno a esta solicitud y “decirle al consejero presidente y a los consejeros ciudadanos que discutan el tema y abran la aplicación”.

Dijo que se están transgrediendo los derechos de los ciudadanos, “el INE está convocando a una fiesta de la democracia con unos códigos que la frena”.





VJCM