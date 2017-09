Diputados exigen a gobernador retirar pedreras

Monterrey

Las bancadas del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado consideraron que aunque la reforma a la Ley de Medio Ambiente, que se votará la próxima semana en el Legislativo, contempla medidas de regulación para las pedreras, el gobernador debe cumplir su promesa de campaña de reubicarlas de Santa Catarina.

Marcelo Martínez, diputado panista e integrante de la Comisión de Medio Ambiente, indicó el mandatario estatal no muestra voluntad de cumplir con su promesa, lo cual aparenta ser por un tema de campaña al tratar de evitar problemas con los industriales.

"El gobernador en marzo de 2015 dijo que él iba a remover a todas las pedreras que había en Santa Catarina, luego en el lamentable accidente donde falleció Sergio, aquí en el Congreso lo vuelve a comentar.

TE RECOMENDAMOS: Promete PAN garantizar pelea por contaminación de pedreras

"Aquí lo que aparenta es que simplemente se quiere hacer a un lado y no cumplir su palabra para evitarse problema, puede ser por un tema de la campaña que anda haciendo ahorita para buscar la presidencia, no meterse en broncas con los industriales y no cumplir la palabra que venía diciendo", declaró el diputado panista.

Al respecto, la diputada del PRI, Gloria Treviño Salazar, comentó que, antes de haber tomado una decisión, el gobernador debió revisar lo que es mejor para la ciudadanía, si la regulación o la clausura.

"Aquí hay que ver de fondo lo que es mejor para la ciudadanía, ya sea la regulación o la clausura, en algunas de las pedreras cuando proceda, lo que vemos una vez más es muy claro, son las incongruencias del gobernador del Estado.

"Es precisamente por no estar el tiempo suficiente en el estado o estar pensando en las próximas elecciones, en sus sueños de la presidencia o demás es porque no está enfocado en los problemas de Nuevo León, yo le invitaría a que siga trabajando sobre los temas, que tenga todos los problemas de mano, que vea lo mejor para los nuevoleoneses y que actúe en una forma congruente", declaró Treviño Salazar.