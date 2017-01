Pedirán a Congreso revertir medidas que causaron aumentos

Monterrey

Tras la colusión del Congreso, los alcaldes y el Gobierno del Estado, las ex diputadas Tatiana Clouthier y Liliana Flores Benavides anunciaron que pedirán en febrero al Congreso local revertir las medidas que provocaron los incrementos a impuestos y embargos incluidos en el Código Fiscal del Estado y la Ley de Hacienda.

Flores Benavides, ex dirigente de "El Barzón", señaló que ningún esfuerzo es chiquito ya que lo que importa es que la ciudadanía le ponga un alto a esta clase política.

“Todos los esfuerzos son para sumar y para hacer un contrapeso a todos los abusos de esta clase política y creemos que es legítimo que se va ir subiendo el nivel de las protestas y ésta es una gran oportunidad de poder dar un ejemplo de que Nuevo León puede ser un ejemplo para revertir.

“Los diputados locales en el próximo mes de febrero van a iniciar sesiones y entonces vamos a exigirle la reversión de algunas de las cuestiones porque el ciudadano tenemos derecho de una iniciativa”, dijo.

Flores Benavides arremetió contra los diputados locales y federales que votaron a favor las reformas, iniciativas y leyes que desencadenaron los incrementos a los impuestos.

“Ahí andan los diputados de los partidos políticos haciendo mítines políticos en las gasolineras, diciendo que se quite todo eso, señores, votaron la Ley de ingresos a nivel federal.

“Aquí los diputados locales votaron a favor, todos los diputados locales, sin excepción, votaron a favor de las modificaciones del Código Fiscal para el terrorismo fiscal, entonces, es necesario ir aumentando el nivel de las protestas para revertir esta cuestión”, dijo.

Por su parte, la activista Tatiana Clouthier mencionó que en el aumento del impuesto predial y de la tenencia tanto los diputados locales como los alcaldes metropolitanos y el propio gobernador Jaime Rodríguez Calderón se coludieron en perjuicio de los ciudadanos.

“Si están llamando a un aumento y que vendrán como en una olla por consecuencia a partir de la gasolina y que empezaron muy cautelosos y sigilosos los alcaldes para coludirse con el legislativo y como no fue suficiente vinieron y metieron al acto al gobernador y no solo eso, el gobernador cerró con broche de oro al poner este nueva situación en donde dicen: ´Si no pagas, te vamos a hacer manita de coche y vas a ver si no vas a pagar´.

“La invitación es depende de cada uno de nosotros, de qué tamaño queramos hacer esto para poder meter reversa, la reversa la hemos logrado como sociedad en otros campos: lo logramos en San Pedro Garza García al meter reversa al Plan de Desarrollo (Urbano), lo logramos cuando no quisieron con las candidaturas independientes y lo logramos hacer como sociedad, lo hicieron con El Barzón en los años 90, cuando la sociedad se une”, recordó.

Se sumarán contra alza a camiones

La activista Liliana Flores Benavides anunció que se sumarán a las agrupaciones y organizaciones civiles que condenan las inminentes alzas a las tarifas del transporte urbano en Nuevo León.

La ex diputada local afirmó que existe un trabajo de varias ONG´s que han luchado por el mejor servicio de las unidades camioneras y que han dado seguimiento a los incrementos en el costo del pasaje.

“Hay organizaciones que tienen trabajo histórico en esto, todo eso vamos a apoyar nosotros y vamos a apoyar en el sitio (de Facebook) de ´Nosotros´, que estamos publicando, incluso la agenda de los eventos de las diferentes comunidades y organizaciones, tenemos una agenda porque lo que nos interesa es sumar, sumar y sumar”; señaló.

MILENIO Monterrey publicó este lunes que sólo 715 camiones urbanos son aptos para circular en Nuevo León, es decir, el 32 por ciento de las unidades evaluadas por la Agencia Estatal del Transporte.

El reporte más reciente se hizo en el periodo de enero a junio de 2015, y no existe información actualizada debido a que el Gobierno del Estado no ha presentado los resultados de estos operativos o no los ha hecho, y por ley deben realizarse cada seis meses.