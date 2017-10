Libra Domene vinculación por peculado

Monterrey

Un juez de control se negó a vincular, por segunda ocasión, al ex vocero de Seguridad, Jorge Domene Zambrano, quien este viernes fue presentado, de nuevo, por la Subprocuraduría Anticorrupción.

Después de una audiencia de cinco horas, el juez Jaime Garza Castañeda resolvió auto de no vinculación a favor del ex funcionario estatal, quien fue señalado como probable responsable del delito de peculado por el uso, durante 6 años y medio, de escoltas públicos a los que no tenía derecho porque sus cargos no lo justificaban.

Fue la fiscal Mildret Fabiola Ayala, quien intentó imputar a Domene Zambrano por considerarlo probable responsable del delito de peculado por haber utilizado los escoltas con lo que se desviaron alrededor de 31 millones de pesos en salarios.

La fiscal expuso que fue el ex secretario de Seguridad Pública del Estado, Luis Carlos Treviño Berchelmann, y su comisario general de policía, David Segura de Sabre, quienes en el 2010 le asignaron la escolta al ex funcionario, cuando ostentó su primer cargo y no se encontró ningún justificante para el apoyo que le brindaron hasta mayo del 2017.

Fueron más de 6 años los que hizo uso del personal de seguridad del estado, de cinco vehículos blindados, armas y radio frecuencias.

La agente del Ministerio Público aseguró que con eso violentó la ley interna de Seguridad Pública.

Sin embargo, en su resolución, el juez estableció que Jorge Domene no se asignó la escolta y que desconocía si se violentaba la ley o no cuando se la otorgaron.

Por lo que advirtió que no existían suficientes evidencias para justificar el delito que pretendían atribuirle.

Con esta determinación, Domene Zambrano sigue enfrentando sólo una vinculación a proceso por peculado.