Salud pide denunciar a vendedores de pastillas para adelgazar

Monterrey

La Secretaría de Salud calificó como delincuentes a los vendedores de pastillas que prometen bajar de peso y que generan muertes como la de la mujer que bajó 7 kilos en un mes.

En entrevista, Manuel de la O Cavazos, titular de la dependencia estatal, informó que dio aviso a la Procuraduría General de la República y a la Cofepris sobre la muerte de la mujer que buscaba adelgazar con pastillas Avitia.

Aseguró que en Nuevo León no se ha encontrado al vendedor de estas pastillas y pidió a los ciudadanos que quien conozca de ello lo denuncie a las autoridades.

"Ya dimos aviso a la PGR y a la Cofepris, hemos tenido reuniones y platicado con el procurador Bernardo González y están haciendo una investigación muy seria para encontrar a los responsables.

"Yo los considero unos delincuentes que deben estar en la cárcel porque no es bueno comercializar este tipo de productos", comentó.

De la O Cavazos indicó que si tuviera información de algún punto de venta de estas pastillas no lo revelaría para no entorpecer la investigación.

"Si alguien sabe denúncielo, que nos lo haga saber. Si lo tuviera no se los daría porque no puedo entorpecer la investigación", respondió.

El secretario lanzó una advertencia y recomendación a la ciudadanía que busca adelgazar.

"No hay productos milagros, quiero que todos los ciudadanos estén consientes de que no hay productos milagro, no hay ningún producto que te haga bajar 10 ó 15 kilos de peso en un mes sin cobrar factura a tu salud.

"Cuando uno va a comprar un medicamento, tienen que comprarlo en una farmacia, tiene que tener el ingrediente activo, el registro de Cofepris, la fecha de caducidad", comentó.

Considero que este tipo de tratamientos recaen en la automedicación, misma que trae afectaciones a la salud.

"Además tiene que ser recetado por un médico, no se vale automedicarse, no se vale comprar medicamentos en bolsitas o en frasquitos, productos milagro que producen un serio problema a la salud", dijo De la O Cavazos.

