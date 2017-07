Delegado no avisó a superiores sobre fallas en Paso Express

Ciudad de México

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, explicó que el delegado en Morelos, Jorge Luis Alarcón Ezeta, no informó a sus superiores acerca de las preocupaciones que los vecinos de Chipitlán expresaron sobre el drenaje que, finalmente, provocó un socavón en el kilómetro 93 del Paso Express de Cuernavaca, y en el que murieron dos personas.

"Lo que ha circulado en los medios (de comunicación)", aclaró Ruiz Esparza en entrevista con Azucena Uresti de MILENIO Televisión, "es un oficio del 30 de junio a la delegación (de la SCT en Morelos), que fue recibida el 3 de julio pero él (Alarcón Ezeta), lamentablemente, no informó a sus superiores, por eso fue destituido".

"El delegado, lamentablemente y por eso fue destituido esta mañana, nunca avisó que lo había recibido, nunca alertó que había esta inconformidad de los vecinos y nunca alertó que había alguna afectación en la obra, además de no informar a sus superiores".

El titular de la SCT confirmó que "efectivamente, los vecinos presentaron el oficio" y especificó que también hay otros funcionarios con responsabilidad directa: "siete fueron separados de sus cargos y 12 fueron removidos temporalmente".

A pregunta expresa de Uresti sobre si el titular renunciará a la dependencia, Ruiz Esparza reconoció que el cargo "no es de uno", pidió esperar los resultados de las auditorías y consideró que el incidente es parte de "los riesgos en las decisiones que uno toma".

"No es la función del secretario ir viendo piedra por piedra", afirmó. También precisó que no ha habido ninguna inconformidad con las carreteras construidas durante su dirección.

A la vez, dijo que el proyecto ejecutivo fue desarrollado por Orba Ingenieros, "quizá la firma más prestigiosa", que el contrato fue firmado por Banobras y que en la licitación participaron "25 o 26 empresas".

Acerca de si el gobierno federal terminará el contrato de construcción de la torre de control del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con la empresa Aldesa, responsable también del Paso Express, el titular de la SCT pidió esperar los dictámenes y resultados de las investigaciones. "Ojalá fuera de opinión, hay que hacer un análisis técnico", "hay que esperar a que termine el peritaje la auditoría".

Insistió en que la empresa lleva 50 años trabajando en México y se ha encargado de 80 obras. "Es un consorcio serio y capacitado para participar en las licitaciones; (además), para terminar un contrato se requiere una causa legal", dijo.

Reiteró que él ha atendido personalmente a los vecinos del Paso Express y que no se exime de la responsabilidad. "Yo le he hecho frente, he ido a ver a los vecinos".

Aclaró también que la SCT construyó nueve kilómetros de drenaje en el Paso Express, que es "diferente de la alcantarilla, que pasa por abajo, donde se sufrió el socavón".













SBG