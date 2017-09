Discutirán reducción de financiamiento a partidos

Monterrey

La presidencia de la mesa directiva del Congreso del Estado exhortó a las diferentes bancadas a atender y discutir a la brevedad la propuesta del coordinador del Movimiento Ciudadano, Samuel García, en el sentido de reducir en un 76 por ciento el financiamiento a los partidos políticos, cuyos recursos servirían para apoyar la reconstrucción en ciudades afectadas por los sismos recientes.

García Sepúlveda consideró positivo que se haya aprobado por unanimidad y resaltó que esta iniciativa la presentó en agosto, antes de que se presentaran los sismos de las últimas semanas.

"Esta iniciativa fue presentada antes que los lamentables acontecimientos de sismo en el sur de México, posteriormente el 19 de septiembre en Puebla, Morelos, Ciudad de México; son muchos desgraciadamente los muertos, miles los damnificados, y vemos con agrado que dentro de esta desgracia ya la mayoría de los actores políticos se han pronunciado por eliminar el financiamiento.

"Ya ocho partidos políticos a nivel nacional han decidido a renunciar entre un 20, un 50 ó un 100, no me voy a poner aquí a aplaudir o a colgar medallas, simplemente a manifestar que ya hay ocho partidos políticos con la intención de renunciar a lo que queda de 2017 y eliminar o reducir el financiamiento a partir de 2018", declaró.

Destacó la acción del Partido Revolucionario Institucional de renunciar a su financiamiento por lo que resta de este año y un porcentaje importante para el 2018.

En la sesión se giraron instrucciones a los presidentes de las comisiones de Legislación y al de la de Puntos Constitucionales desahogar a la brevedad el tema y trabajar en una iniciativa al respecto.

"Salen algunas aristas, la primera es pedirle a los presidentes de las comisiones que a la brevedad dictaminen para que en el momento oportuno tengamos todo listo para reducir o eliminarlo y poder enmendar la plana a la Comisión Estatal Electoral que a mi juicio de manera insensible pide mil 044 millones, con esta iniciativa estaríamos prácticamente ahorrándonos 130 millones reduciendo de manera tajante el 76 por ciento y como mínimo de los mil 044 que pide, ya iría en 900, por lo menos lo que tendría que reducir".

Petición ciudadana

Por su parte, el coordinador de la bancada del PAN, Arturo Salinas, declaró que la ciudadanía no espera que se renuncie al financiamiento de lo que resta de las aportaciones de los partidos este año, sino para siempre.

Comentó que la propuesta de Samuel García es de reducir los recursos, cuando ya la discusión se basa en eliminar, no en reducir, y que quien lo pidió antes que cualquier diputado fue la gente.

"El ciudadano está pensando que se resuelva un problema de fondo de hoy y para siempre, que cambiemos la manera en que se hagan campañas en México y eso implica liberar las aportaciones privadas porque hoy están topadas en monto del financiamiento de recursos públicos, si no hay recursos públicos pues entonces tampoco habría financiamiento privado y sería un tema sumamente incongruente, no habría financiamiento alguno y no habría ninguna campaña", declaró.