Truenan panistas en contra de disidentes

Teodoro Santos

Tras las declaraciones emitidas por militantes del PAN en Hidalgo sobre malos manejos y falta de transparencia en recursos por parte de la dirigencia del albiazul, el secretario general del partido político, Cornelio García Villanueva, reconoció que ninguna administración es buena al 100 por ciento, así como tampoco es mala en su totalidad.

Sin embargo desestimó estas acusaciones debido a los antecedentes de muchos de estos personajes que señalaron las supuestas irregularidades.

Lo suscitado durante la sesión del Consejo Estatal del PAN, dijo, fue sólo un “teatro barato”, pues se acerca la renovación de la presidencia del Comité Estatal, así como de los órganos internos del partido, y estos personajes únicamente buscan acaparar un reflector.

Aunado a esto, señaló, debe prevalecer la responsabilidad del cargo que ostentan, algunos de ellos, como consejeros del PAN.

En ese mismo tenor, señaló, las acusaciones en contra de la dirigencia estatal en el tema financiero no sólo son falsas, sino también carecen de ética y moral por parte de los que acusan, pues en el caso de algunos de los presentes durante la rueda de prensa, ostentaron algún cargo o candidatura por la dirigencia en procesos anteriores, “les han puesto una santa barrida en las urnas y ni calidad electoral tienen”.





Recordó que durante el primer período de gestión del ahora ex dirigente Asael Hernández Cerón, a quien acusan de malos manejos y falta de transparencia, Prisco Manuel Gutiérrez, fungió como secretario general, “deja mucho que desear la actitud, él hizo y deshizo como quiso, así como también existió la falsificación de información de Prisco Manuel, creo que las cosas no se le pusieron color de hormiga entonces, ahora sorprende que buscan cuentas claras cuando no fueron capaces de generarlas en su momento”.



Finalmente exhortó a estos militantes a seguir la vía institucional y seguir los lineamientos del PAN para acceder a estos encargos de convocatoria abierta.



