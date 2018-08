Separan a Aparicio del PT por caso de violencia

Teodoro Santos

La dirigencia nacional del Partido del Trabajo (PT) confirmó la destitución de Arturo Aparicio Barrios como dirigente en Hidalgo, esto durante un periodo no mayor a cinco meses para que se pueda dirimir la situación jurídica debido a los actos de agresión que le son imputados, aseveró el enviado de la Comisión Nacional de Conciliación, Garantías y Controversias, Rubén Chávez Sánchez.

El desarrollo de la investigación, apuntó, debe seguir su marcha ante las autoridades pertinentes para que se puedan deslindar o fincar las responsabilidades de los actos de agresión a la militante del PT, Flor Hernández Ibarra, las cuales le imputan al dirigente del partido de la estrella, para que de esa forma se decida si tomarán algunas acciones como la expulsión de este personaje del instituto político.

“Se debe seguir la investigación y, en el caso de que haya irregularidades, tomaremos las acciones pertinentes. Si al compañero se le está quitando temporalmente de su cargo es por lineamientos que tiene el partido; no tomamos las decisiones por presión, nos rige el sentido de la razón y de la justicia; cualquier persona que venga a violentar y que esté llevando a estos abruptos será expulsado, porque el partido es tolerante pero no se pueden tolerar estas acciones. Si se le encuentra culpable será expulsado, sin embargo no vamos a proceder sin una investigación”, aseveró.





Por su parte Hita Ortiz Silva, miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT, informó sobre los perfiles que quedarán al frente de la dirigencia del estado en el periodo de cinco meses que Aparicio Barrios estará enfrentando su proceso jurídico, por lo que al frente del partido de la estrella quedaron: César Soto Llaguno, Marisol Villaurrutia Pelares, Máximo Jiménez Ramírez, Jorge Alberto Hernández Cortés y Baldemar Amador Hernández.

De igual forma exhortó a las autoridades estatales para que hagan las investigaciones pertinentes que resuelvan esta situación de forma pronta y que se haga justicia a ambos integrantes del PT, “que la fiscalía investigue centímetro a centímetro con especialistas para dirimir este asunto y que se castigue al responsable de este acto”.

Finalmente, añadió, ante esta situación el Partido del Trabajo se mantiene firme y fuerte, en unidad; sin embargó condenó el hecho y destacó que la justicia tiene que llegar tanto a Flor Hernández Ibarra como a Arturo Aparicio Barrios, por lo que el PT apoyará a ambos de igual forma, “no venimos a señalar a nadie, son las autoridades las responsables de solventar estas acciones, la solidaridad va con ambos”.





