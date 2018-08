Piden cese de guerra política en Hidalgo

Milenio Digital

La reconciliación entre el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, y el líder político de Grupo Universidad, Gerardo Sosa Castelán, debe ser prioridad a la llegada de los diputados locales electos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a integrar la siguiente legislatura del Congreso local, afirmó el delegado del partido guinda, Francisco Patiño Cardona.

El académico condenó la guerra política que mantiene el titular del ejecutivo con Sosa Castelán, ya que ninguno de ellos entiende la política de reconciliación que pretende el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, por lo cual deben dejar de lado las diferencias y comenzar a realizar trabajo conjunto para poder llevar los mejores beneficios a la entidad y sus habitantes.

“Gerardo Sosa no entiende el mensaje de López Obrador, no sabemos si esta en Morena o no; Gerardo Sosa es un tipo inteligente, audaz y si tiene inteligencia tiene que escuchar ese mensaje de López Obrador y apoyarse en las virtudes de la política, no en los defectos; tiene que usar el diálogo para llegar a acuerdos que beneficien a todos”, añadió.









En cuanto al gobernador del estado, aseguró, debe mantener fuera la idea y las acciones de represión y autoritarismo que se han reflejado en las últimas semanas, pues no abonan en nada para la solución de las diferencias que puedan tener en la nueva gestión a partir de septiembre, misma que se llevará a cabo durante los siguientes años con la nueva administración del ejecutivo federal.

"El uso de la fuerza pública es un mal signo, mejor que se aproveche la mentalidad del presidente electo y que se tengan mayores beneficios y que se tenga una zona productiva se necesita más comunicación, debe prevalecer el intercambio de puntos de vista, tienen que debatir para llegar a acuerdos, porque Hidalgo tiene una carga enorme de pobreza, es el quinto lugar de México en pobreza y no es posible que dos personalidades estén como perros y gatos en medio de odios en lugar de trabajar juntos para abatir estas situaciones", añadió.





