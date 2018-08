Partidos: sospechoso que TEE aplace resoluciones

César Cubero y Victoria Félix

El PAN y el PRI vieron sospechoso que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) aplazara indefinidamente la audiencia para resolver los juicios de inconformidad de la elección de Monterrey y Guadalupe.



Por una parte, el representante jurídico del PRI ante los organismos electorales, Juan José Aguilar Garnica, opinó que esto sucedió por la presión de las declaraciones de políticos en contra del órgano jurisdiccional.



Y es que el TEE recientemente dictó una sentencia que favoreció al PRI con dos curules más de representación proporcional de las que les otorgó la Comisión Estatal Electoral (CEE) y esto causó polémica entre distintos representantes de partidos opositores.



Por eso, Aguilar Garnica exhortó a los magistrados a no dejarse influenciar por la presión mediática y a utilizar esta prórroga para resolver apegados a derecho.



“El llamado es que la autoridad resuelva. Lo que nos correspondió a los partidos políticos dentro de los medios de defensa eran los planteamientos y aportar los medios de convicción y dejar que el órgano jurisdiccional resuelva conforme a derecho”, dijo.



Por su parte, el representante jurídico del PAN ante el Tribunal, Gilberto de Jesús Gómez Reyes, opinó que la sentencia que favoreció al tricolor anteriormente genera desconfianza en el proceso actual.



“Se nos hace muy raro que de un momento a otro se haya diferido esta audiencia y la verdad es que no quisiéramos pensar mal -sobre todo después de la resolución que hubo en el asunto de diputados- el por qué diferir una audiencia tan intempestivamente.



“El llamado es a que se respeten los resultados que se obtuvieron en las urnas mediante la voluntad popular”, alegó.



A decir de Gilberto Gómez, hasta el momento no quieren pensar que este hecho se deba a que el TEE se está manejando bajo un tráfico de influencias o que vaya a adoptar decisiones fuera de la legalidad.



“Nosotros estamos confiados que se puedan sostener los triunfos en Guadalupe y Monterrey”, destacó.



Tras reconocer que el TEE tiene hasta el día 21 de agosto para dictar sentencia en estos dos casos citados, el panista se mostró confiado en que las presiones externas de las que pudiera estar siendo objeto este órgano electoral no modificarán la voluntad de los ciudadanos en las urnas.



Por último, los representantes jurídicos coincidieron en que ya está cerrada la instrucción para presentar pruebas y el aplazamiento en la audiencia puede ser por el análisis de la ponencia y el proyecto resolutivo.



Ayer se resolverían en el Tribunal ocho juicios de inconformidad contra la Comisión Municipal Electoral de Guadalupe y otros 10 juicios de inconformidad además de dos juicios para la protección de derechos político-electorales contra la Comisión Municipal Electoral de Monterrey.