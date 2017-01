Partidos quieren sacar ventaja, reprocha Peña

México

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que los partidos buscan “tomar ventaja” y aprovechar la coyuntura del descontento provocado por el aumento del precio de la gasolina, queriendo encontrar entre ellos a los culpables de esta decisión.

El mandatario dijo que cuando se toman decisiones difíciles e impopulares, entonces son pocos los que se ponen del lado de la razón.

“Y es muy fácil ponerse del lado de la emoción y de quienes están en contra. Incluso me llaman la atención aquellos críticos que en el pasado eran promotores precisamente de que se liberalizara el precio de la gasolina y hoy no entienden o no quieren entender por qué se ha tomado esta decisión”.

Sostuvo: “Veo a los partidos queriendo encontrar culpas entre unos y otros por esta medida. Veo a los partidos y a algunas organizaciones queriendo tomar ventaja y aprovechar esta coyuntura y queriendo encontrar, además, culpables de por qué esta decisión”.

Al entregar tres reconocimientos durante la celebración del Día de la Enfermera y el Enfermero 2017, en la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario enfatizó que no es a través de la protesta, ni del vandalismo ni del robo, como se cambiará la realidad.

“O proyectamos un rostro de confianza en nuestro país o el mundo empieza a desconfiar de nosotros, y eso se vuelve todavía más crítico”, sentenció.

Al respecto, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que su administración no tiene detectados a grupos políticos detrás de los actos vandálicos y saqueos realizados en la capital en el contexto de las protestas por el alza a las gasolinas.

Por el contrario, el mandatario local explicó que sobre todo en Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Coyoacán se detectó que quienes encabezaron los desmanes fueron personas que cuentan con antecedentes penales.

“Yo no he encontrado ligas con partidos, eso será un análisis que llevará más tiempo para poder checar redes de vínculos y, en ese caso, dar información, pero en este momento no tengo ningún partido en específico”, puntualizó.

Por su parte, Alejandra Barrales, presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), afirmó que históricamente es el PRI el que recurre a la violencia para generar miedo entre la gente cuando hay crisis económicas en México, por lo que sostuvo su acusación contra el tricolor de ser el responsable de los actos vandálicos que se han suscitado en protestas contra el gasolinazo.

Respecto de las pruebas que el PRI le exigió para respaldar esas afirmaciones, dijo que el PRD no caerá en provocaciones, pero que en redes hay evidencia de que organizaciones priistas pagan por generar disturbios.

En el Senado legisladores del PRD y PAN dijeron que no existe ningún partido que encabece saqueos y actos vandálicos como acusaron las dirigencias, porque en este momento ninguno tiene rostro para encabezar protestas sociales. Además, afirmaron que el gobierno federal es el único que tiene la facultad de aplicar la fuerza pública para evitar que se den estas prácticas a las que la gente ya se acostumbró sin recibir ninguna sanción.

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, señaló que algunos partidos están rebasados, y consideró que los líderes de las principales fuerzas políticas del país, en lugar de echarse la culpa por los saqueos, deberían de hacer un pacto de civilidad.

En tanto, el senador del PAN Héctor Larios afirmó que no existe ningún partido detrás de las protestas violentas, “sí creo que hay gente de mala fe e incluso puede estar organizada, y está intentando convertir esto en otro tema de protesta social que desestabilice al país”.

“No hay responsabilidad de partidos, ni siquiera en Morena he escuchado el llamado al rencor social, lamentablemente hay quienes han aprovechado estas protestas.

Con información de: Silvia Arellano y Elia Castillo.

ANTORCHA RESPONDE A LAS ACUSACIONES DE MORENA

La organización Antorcha Campesina rechazó cualquier participación en los recientes hechos vandálicos que ocurrieron en tiendas de autoservicio de la zona metropolitana como consecuencia de las protestas por el aumento a los hidrocarburos y acusó a la coordinadora de los diputados federales de Morena, Rocío Nahle, de calumniar al movimiento.

“La mentira de Rocío Nahle tiene la intención de relacionar al movimiento Antorchista con hechos delictivos en los que nada tiene que ver y para ocultar así a los verdaderos responsables”, dijo el vocero nacional de la organización, Homero Aguirre.

El portavoz rechazó el incremento a las gasolinas y el diésel, porque afecta “a los más pobres del país”, pero acotó que la organización nada tiene que ver con hechos vandálicos, tras refrendar que la legisladora “mintió y calumnió al movimiento Antorcha Campesina” cuando pidió una explicación a la organización.

“En ese río revuelto hay quienes pretenden, sin ninguna prueba y llevados por su tradicional sectarismo, hacernos responsables de participar en actos vandálicos”, acusó.

Con información de: Redacción/México.