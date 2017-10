Pondrán partidos "lupa" en aparato para recolectar firmas

Monterrey

Luego de que Raúl González, director de Cultura Física y Deporte (INDE), manifestara abiertamente que utilizará parte de sus subalternos en días de descanso para que lo ayuden a juntar firmas y consolidar su candidatura por una senaduría, los partidos políticos de la localidad adelantaron que pondrán lupa en el tema para que no se utilicen recursos públicos.



Pedro Pablo Treviño Villarreal, dirigente estatal del PRI, sostuvo que de encontrar una anomalía acudirán a las instancias correspondientes para interponer denuncias.



"Si lo hacen en horas de trabajo es totalmente inaceptable, además de que constituye un delito, vamos observar de manera permanente que esto no suceda y si llegase a suceder lo vamos a señalar y lo vamos a denunciar.



"No vamos a permitir que los recursos del Estado de Nuevo León estén enfocados en distraer la responsabilidad que tienen concebida en la administración pública para buscar un tema de índole personal , electoral y político que no va con la responsabilidad que tienen de crecer en el Gobierno del Estado", dijo.



De igual forma, Treviño Villarreal comentó que también serán vigilantes de que las tabletas que proporcionó a los funcionarios de Gobierno para la recolección de las firmas no sea con recursos públicos.

Por su parte, Mauro Guerra Villarreal, dirigente del PAN, dio a conocer que ya interpusieron una denuncia ante las autoridades correspondientes para que el caso sea investigado.Además crítico que las cabezas de las dependencias estatales estén más concentradas en proyectos electorales, que por resolver los problemas que aquejan a Nuevo León."En el caso específico de "El matemático" se debe de abrir una investigación, ya que nosotros presentamos una denuncia por qué estaba utilizando su posición para exigirle a los subalternos que colaborarán con este tema de recolección de firmas."Que en estos casos en específico se demuestra porque en dos años, Nuevo León no lleva nada de avance, ni resultados y con un franco retroceso en todos los frentes. Cuando las cabezas están más preocupadas por satisfacer sus aspiraciones políticas que por servir al Estado, tenemos los resultados que hoy vemos en Nuevo León", refirió.Al igual que su homólogo del PRI, apuntó que se debe de revisar la procedencia de los recursos que están utilizando para asignar las tabletas para la recolección de las firmas.