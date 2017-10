“Partidos se acusan de todo”, critica Marván

Monterrey

La ex consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), María Marván Laborde, alertó por la guerra entre los partidos políticos en los tribunales por la promoción en medios. Por ello, pidió a los institutos políticos actuar con responsabilidad en el proceso electoral del 2018.

Tras impartir la conferencia "Panoramas del Sistema Electoral hacia el 2018" en la Feria Internacional del Libro, la también coordinadora del área de Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, criticó que años atrás los partidos políticos "sean tan cínicos" para denunciarse mutuamente por las mismas ilegalidades.

"Tristemente ni las autoridades administrativas ni los tribunales se atreven a desechar quejas por frívolas, y creo que eso nos está haciendo muchísimo daño en la política, porque lo que estamos viendo de manera constante es que todos los días un partido lleva al INE una queja diciendo: '¡El partido del frente es un tramposo!', y el partido del frente hace lo mismo, son tan cínicos nuestros partidos que le llaman pagarles la cortesía.

"Lo que hacen es generar en el público una sensación, primero de que la autoridad electoral no sirve y no puede controlar a los partidos, y segundo, que en realidad no estamos construyendo una democracia, la irresponsabilidad que esto tiene es, para mí, una de las grandes preocupaciones para el 2018", dijo.

En temas de financiamiento público, se mostró a favor de la reducción del recurso a los partidos políticos y se mostró en contra de que lo quiten en su totalidad.