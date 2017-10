PT reprueba detención de dirigente en Aguascalientes

Monterrey

Por medio de auditorías, señalamientos públicos, congelamientos de cuentas y ahora con la detención del líder en Aguascalientes, la dirigencia del Partido del Trabajo denunció este martes que el Gobierno federal pretende que este instituto político “doble las manos” y cancele el apoyo al proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador.

En rueda de prensa, a nombre del dirigente nacional, Alberto Anaya, Asael Sepúlveda Martínez, integrante de la dirigencia colegiada del PT en Nuevo León, reprobó la detención del dirigente estatal del PT en Aguascalientes, Héctor Quiroz García, quien fue arrestado el lunes por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) como presunto responsable de fraude por más de 100 millones de pesos.

TE RECOMENDAMOS: Detienen a líder del PT en Aguascalientes por lavado

Sepúlveda Martínez fue cuestionado sobre si sabían o temían que existiera una orden de aprehensión en contra de Alberto Anaya o su esposa Guadalupe Rodríguez, ya que no estuvieron presentes; sin embargo, dijo desconocer si hay tal situación, pero que del Gobierno federal se puede esperar cualquier cosa.

“Es una campaña que va en ascenso con la idea de que el PT doble las manos, eso no va a suceder, no está en nuestra naturaleza, no lo hicimos con Calderón, no se hizo en el gobierno actual y no va a suceder, pueden perder sus esperanzas los estrategas del Gobierno federal.

“La detención que hubo en contra de un dirigente en el estado de Aguascalientes se dio pocas horas después de que el PT terminó su décimo Congreso este domingo y en un ambiente de unidad no solamente reformó su dirigencia, sino que reafirmó su apoyo al proyecto de nación a López Obrador, cosa que les duele a los personeros del Gobierno federal”, declaró Sepúlveda Martínez.

Comentó que los ataques al PT empezaron desde que este instituto político se negó a firmar el Pacto por México, además, al no avalar la Reforma Educativa y ello generó esta cortina de humo mediática, que continuó con auditorías a los Centros de Desarrollo Infantil que administra el Frente Popular Tierra y Libertad, en Monterrey, organismos a los que se les congelaron las cuentas, al igual que la Preparatoria Emiliano Zapata, que también administran.

El integrante de la dirigencia colegiada del PT en Nuevo León dijo que la situación que sufre el PT y el Frente Popular Tierra y Libertad es similar al ejemplo del siglo pasado en que hubo un famoso gobernador en Nuevo León que recurría a la frase “suelten al león”, es decir, inventaban la existencia de un león suelto que atacaba en municipios rurales de Nuevo León comiéndose el ganado, y que en realidad la bestia no existía, pero distraía la ciudadanía y a la opinión pública de los verdaderos problemas de la entidad.

Mencionó que este ejemplo aplica ahora que se da el escándalo Odebrecht relacionado con la corrupción en contratos petroleros que no ha alcanzado al gobierno mexicano por razones que nadie se explica.

“Finalmente están saliendo elementos que indican que Odebrecht financió ilegalmente campañas de las actuales autoridades federales, ante ese escándalo ellos están tendiendo una cortina de humo sin más fundamento como toda cortina de humo, en donde están señalando que hay malos manejos de recursos financieros dentro del PT y están involucrando proyectos educativos afectando niños, afectando jóvenes que tienen derecho a la educación”, destacó