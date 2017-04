Ese partido al que muchos matan, goza de buena salud: Juan Zepeda

Ciudad de México

Es uno de los cuatro candidatos en disputa por el Estado de México. El que aquí nos ocupa milita en el PRD, proviene de Neza, es metalero y va por la vida sin temores:

¿Juan?

Juan… sin miedo.

¿El que anda diciendo eso: que va "sin miedo"?

Así es.

¿Con un muñeco de peluche?

Estamos en eso: diseñándolo.

¿Con una historieta sobre usted?

Sí, así es.

¿Nos dirá que es muy creativo?

Con mucha imaginación y realismo.

¿A qué electores piensa que se dirige, candidato?

A los que hoy sufren de inseguridad.

¿Los mexiquenses son tontos?

Es gente muy inteligente.

¿Manipulables?

Jamás.

¿Cómo logró la candidatura?

Con trabajo previo de muchos años.

¿Imposición?

En absoluto.

¿Mancera lo apoyó?

Jamás. Él vive en la CdMx.

¿En el PRI lo ayudaron?

Voy contra ellos.

¿Lo llamaron para dividir más los votos?

Voy a unificar los votos de los perredistas y los ciudadanos.

¿Por qué méritos cree que es candidato?

Por mis méritos en seguridad.

¿Qué piensa que es gobernar?

Gobernar es traer justicia.

¿No tiene, como dice el Presidente, una crisis en la mente?

En absoluto.

¿Que le gusta la música metalera?

Sí. Toda la vida he sido metalero.

¿Qué grupo?

Metallica.

¿Cuál?

¿Canción? Master of Puppets

¿Que vivió en Estados Unidos?

Sí, 12 años como indocumentado.

¿Haciendo qué?

Desde trabajar en el campo, mesero, busboy, entregando pizzas y obrero.

¿Ahí contactó al crimen organizado?

No, en absoluto.

¿No delinquió?

Jamás.

¿No traficó armas?

Mucho menos.

¿No trafica armas?

No.

¿Qué preparación tiene en política?

La fundamental: cercanía con la gente.

¿Cuál es la diferencia entre democracia participativa y deliberativa?

La participativa es cuando involucramos a la gente. La deliberativa es cuando estamos discutiendo, y ahí puede quedar fuera la gente.

¿Y entre agonismo y cleptocracia?

Términos antagónicos. La cleptocracia es lo que hoy nos está gobernando y el agonismo es lo que le está pasando al PRI.

¿En verdad se ha preparado para ser gobernador?

Por supuesto.

¿Diría que está vivo?

¡Vivito y coleando!

¿No se ha pensado un zombi?

Veo las series, pero no lo estoy.

¿No llega muerto a la contienda?

A la contienda llego, oportunamente, al arrancadero.

¿Gana?

¡Voy a ganar!

¿Con qué equipo?

Con la gente que es el mejor equipo.

¿Nos dirá que los muertos en el PRD gozan de buena salud?

Ese partido que muchos matan goza de buena salud.

¿Falta que diga que es de izquierda?

Sí, de aquella izquierda forjada en la marginación.

¿Las diferencias sociales son inevitables o naturales?

Son naturales.

Sin miedo, ¿hoy ser de izquierda es tener un departamento en Miami?

Ser de izquierda, hoy, es abatir la desigualdad.

Por cierto, ¿en dónde le enseñaron que robar es malo?

Desde niño.

¿Lo aprendió en el PRD?

No, en el PRD no he aprendido eso.

¿Quién le dijo que mentir es malo?

Soy muy religioso. Es un pecado capital.

¿Y matar es malo?

Matar es malo dependiendo la causa.

¿Usted lo ha hecho?

No, afortunadamente.

¿Pero ha querido?

Lo haría si estuviese en riesgo alguien querido, en defensa propia.

¿Cuánto gastará en la campaña?

El tope es de 37 millones de pesos. Ni en sueños llegaremos a eso.

¿Y así piensa ganar?

Ganar con la gente se puede incluso sin dinero.

¿Y así como gobernó Nezahualcóyotl piensa gobernar el estado?

Así es.

¿Como sus parques acuáticos?

Como los parques, como la seguridad y como los programas sociales.

¿Cuánto contribuyó a la credencialización del PRD en "Neza"?

Ahí no contribuí yo.

¿Hasta "Neza" llegan las ligas de Bejarano?

Hasta allá no. No hay nexos con él.

¿En "Neza", por cierto, cuánto ha obtenido por derecho de piso?

El derecho de piso solo lo vivo, porque es mi municipio.

¿Cuánto por extorsiones a comercios?

No. Los combatimos.

¿Por libre tránsito de bandas?

Nada.

¿No hizo dinero, don Juan?

No, afortunadamente, no.

¿Es hombre de palabra?

Soy hombre de palabra.

¿Se puede comprometer aquí a no desviar recursos?

Absolutamente comprometido.

¿Puede mantener la mirada y pedirle a sus contrincantes que no roben?

Sí: ¡les pido que no roben!

¿Palabra de campaña?

Palabra de campaña y de un hombre que cree mucho en Dios.

En fin, ¿no va a pactar con Del Mazo?

Jamás.

¿Ni por negocios?

Claro que no.

¿No va a negociar con Josefina?

No, por supuesto que no.

¿Ni con Delfina?

Tampoco.

¿Quién es Delfina?

Son 17 años de campaña de Andrés Manuel. Eso la define.

¿Y quién les dijo que se metieran con Josefina?

Nadie, pero ella misma se pone de a pechito.

¿Quién filtró lo del "lavado" de dinero?

Se publicó en El Universal. De ahí se toman las declaraciones.

¿Comprobaron esa información?

Pues todo lo que sale en un medio mínimo tiene que aclararse y ella no lo ha hecho.

¿Misógino?

En absoluto.

¿Sí al aborto?

Sí al derecho de la mujer para decidir sobre su cuerpo.

Por cierto, ¿cuándo se pasa a Morena?

No me voy a pasar.

¿Y al PRI?

Mucho menos. Le vamos a ganar al PRI.

¿No trabaja para el PRI?

En absoluto.

¿Le gustaría?

Jamás.

¿Negoció algo con Eruviel?

Nunca negociaría nada.

¿Ni impunidad?

No tengo que negociar nada de eso.

¿No es esa la negociación con el PRI?

No.

¿No sabe más Gamboa por viejo que por priista?

Ellos están hechos en un sistema corrupto. Ahí sí hay complicidades.

¿Y Osorio Chong?

Es parte de ese mismo sistema.

¿Con su candidatura los priistas han de ser los más felices, no?

Creo que están preocupados.

¿Por qué?

Porque donde ellos han fallado, soy el mejor. En materia de seguridad.

¿Quién vence al voto duro priista?

La gente cuando se decide.

¿Quién vencerá a la maquinaria más engrasada de todo el tricolor?

¡Yo, con la gente!

¿Usted vence a Atlacomulco?

Si la gente se decide y me acompaña, sí.

¿Qué promete hacer con Eruviel?

Investigarlo y poner las pruebas ante la fiscalía para que proceda.

¿Cárcel?

Si lo amerita, claro que sí.

¿Qué deuda deja?

Bueno, no solamente la económica, sino social.

¿El gobierno de Eruviel desvió recursos?

Se tendrá que demostrar en su momento. Ahorita no tenemos la información.

¿Segunda entidad con mayor desempleo?

¡Primera! En los últimos 12 meses, un millón de nuevos pobres.

¿Primer lugar en secuestro y extorsión?

Sí. Primer lugar.

¿Solo en estos minutos dos mujeres han sido violadas en su estado?

Dos mujeres y muchos más han sido robados.

¿Y en "Neza"?

En Neza tenemos ese problema, pero no se compara.

Por cierto, ¿que anda vendiendo que arregló la inseguridad en "Neza"?

No es venta. Son datos.

¿En serio no estará con crisis en su mente?

¡Ahí están los datos duros!

¿El Cisen, apenas el año pasado, tenía registradas 30 bandas delictivas?

Seguramente estarán, pero acotadas.

¿No está ahí la "Familia Michoacana"?

Seguramente.

¿Seguramente o está?

No tengo pruebas, pero, si lo mencionan, seguramente estará.

¿Conoce a su estado?

Sí lo conozco.

¿Quién es "La Empresa"?

La Empresa es otro grupo criminal que viene de Michoacán.

¿Hay mandos de la policía municipal en el crimen?

Sí los hay.

¿Usted recibirá apoyos?

Apoyos del gobierno federal para combatir el crimen, sí.

¿Le preocupa que se sepa si recibe apoyos?

Si son lícitos como el que acabo de mencionar, en absoluto.

¿A poco piensa que se persigue el delito en su entidad?

Se simula que se persigue.

¿Pertenece a un grupo criminal?

Claro que no.

¿Para quién trabaja, don Juan?

Para la gente.

Dígalo sin miedo, ¿hasta dónde se ha metido el crimen en esta campaña?

En la mía, nada. En los otros, habremos de investigar y saldrá a la luz.

Sigamos honestos, ¿qué porcentaje espera?

Quien llegue a 30 por ciento gana esta elección. Y a ese aspiro yo.

¿Con mantener el registro será su victoria política?

No. Ganar la gubernatura será mi victoria política.

En fin, ¿todos sus votos por un departamento en Miami?

El porcentaje de votos es para materializar un sueño. Aquí no hay departamentos.

¿Ni todo su reino por un hueso en 2018?

Todo mi reino para que se acabe la inseguridad.

¿No querrá una senaduría?

Seré gobernador en 2018.

Así, ¿con un Juan sin miedo?

Sí, con un Juan que enfrentó a la delincuencia y la redujo.