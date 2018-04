Buscan impulsar participación de jóvenes en política

Monterrey

Debido a que los jóvenes ocupan un 40 por ciento de la lista nominal y su participación en las elecciones juega un papel importante, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) junto con diversos organismos electorales, organizaron el Primer Foro sobre Derechos Políticos, Participación, Denuncia y Prevención de Delitos Electorales.

Entre las personalidades que ofrecieron ponencias destaca la participación del consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Jaime Rivera Velázquez; el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, Héctor Marcos Díaz- Santana; el presidente de la Comisión Estatal Electoral (CEE), Mario Alberto Garza Castillo y el secretario general Ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls Esponda.

El rector de la UANL, Rogelio Guillermo Garza Rivera, dio la bienvenida a los invitados y explicó que el evento se realizó con el fin de que los jóvenes conozcan más sobre el proceso democrático del país y difundan los conocimientos en sus comunidades y con sus conocidos.

Jaime Valls Esponda señaló que la participación de las generaciones jóvenes en las jornadas electorales ha ido disminuyendo, por lo que es necesario fomentar nuevamente este interés.

“En procesos electorales anteriores recientes, la participación de los jóvenes ha sido menor que el promedio general y eso es motivo de una preocupación, eso responde a procesos sociales complejos, y esfuerzos como este deben estimular la participación de los jóvenes”, mencionó Jaime Valls.

Por su parte, Garza Castillo opinó que las nuevas generaciones tienen el poder de decidir quién va a ser gobernante, al ejercer su voto en estas elecciones.

“Deben de entender que tienen el poder en sus manos, ahora a quién pueden elegir como representante, a quien pueden premiar porque lo pueden reelegir o a quien pueden castigar, ya sea partido o candidato o candidata, porque a lo mejor ya ejerció la participación en un municipio, en una diputación en el Congreso y no cumplió sus expectativas o no cumplió sus promesas de campaña en el 2015 y ahora tiene el poder el joven de decir no te reelijo”, dijo.

Finalmente pidió a los estudiantes y a la sociedad en general participar como observadores electorales para que conozcan desde el interior todo el proceso democrático y vigilen la legalidad de las elecciones.

La ceremonia tuvo lugar la Biblioteca Universitaria "Raúl Rangel Frías”, donde las autoridades electorales abrieron espacios de preguntas y respuestas para interactuar con los estudiantes.