‘Paridad en todos los ámbitos, agenda del feminismo’

La agenda del feminismo en la época actual debe girar en torno a la paridad en todos los ámbitos: el político, económico, del saber y la investigación, la creatividad, los medios de comunicación y, la religión; aseguró Amelia Valcárcel.

La cual, ante un auditorio repleto de la Sala Mayor de Rectoría del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, reflexionó sobre "El feminismo como forma de habitar el mundo", dentro de las actividades de la Cátedra Alfonso Reyes de este centro educativo.

De acuerdo a la conferencista, "la agenda del tiempo presente para el feminismo es la paridad en todos los ámbitos", y ya no es "la agenda de los derechos educativos, de los derechos políticos, de los derechos civiles, ni siquiera la agenda de la violencia", en las cuales, mencionó, se ha logrado avances significativos.

Convencida de que el feminismo produce una fuerte cantidad de efectos mariposas, destacó que es tiempo de visualizar el mundo "humano", desde una perspectiva no de invitadas sino de dueñas del mismo.

"Los seis ámbitos en los que las mujeres están muy deficitariamente representadas son en la política formal, en el gran conglomerado económico empresarial, el conglomerado del saber, la investigación, la creatividad, los medios de comunicación y la religión.

"Tenemos solo el horizonte de ahí de donde somos deficitarias, pero no tenemos bocetado el horizonte del mundo que habitaremos como producto de nuestra estancia en él a título de dueñas, no de invitadas, eso todavía no lo hemos hecho", precisó.

A decir de Amelia Valcárcel, las mujeres no tienen la obligación de cambiar el mundo, y si existiera una obligación al respecto, aseguró, sería de toda la gente.

Para la autora de más de 10 libros, el más reciente, "Ensayos sobre el bien y el mal", después de 300 años de existencia y lucha del feminismo, la pregunta es cómo hacer las mujeres para apropiarse de un mundo en que su libertad no estaba contemplada, y cómo habitarlo.

Por otra parte, reconoció, "muchas mujeres se hacen feministas cuando descubren que el mundo no está fabricado para ellas".