Diputadas critican hermetismo en paridad

Diputados y legisladoras locales vieron sospechoso que los integrantes de la Comisión de Legislación estén manejando con tanto hermetismo el dictamen final de la Ley Electoral, en especial por la falta de consenso en el tema de la paridad en alcaldías.

Concepción Landa, diputada de Movimiento Ciudadano, vió preocupante que ante la premura del tiempo no exista un acuerdo de las bancadas y acusó de querer aprobar la ley en "Fast Track".

"Hasta el momento no conocemos el dictamen y eso es lo grave, quiere decir que si los otros diputados no deliberamos, entonces se va a pasar un dictamen a comisión hecho a modo para que todos los otros diputados sigan línea, voten y nosotros pues nos quedemos indefensos porque como siguen línea el PAN y el PRI tienen la mayoría, los 28 votos y los demás por más que tengamos la razón y la jurisprudencia nos avale, pues no vamos a quedar.

"Estamos muy preocupados de que no se circule el dictamen todavía no lo conocemos, estamos a un día de votar y todavía las bancadas están negociando y no tenemos el dictamen, entonces creo que es una situación grave de albazos de última hora de mantener las cosas secretas, irse al límite de la legalidad", dijo.

Por su parte, Eugenio Montiel, diputado independiente, vio lamentable que pese a el consenso que existe entre los grupos minoritarios, la alianza del PRI y del PAN sea lo que está bloqueando la ley.

"En lo general hubo coincidencias de todos los partidos y grupos del legislativo, salvo del PRI y del PAN, de los 7 grupos, 5 estábamos en coincidencia de que no era correcto este intento o esta primera vuelta de ley electoral en donde no había paridad horizontal, en donde no había separación del cargo para alcaldes y diputados, donde no se consideraban posiciones para los candidatos independientes en puestos de representación proporcional.

"Estamos esperando que nos pasen el dictamen de esta segunda vuelta para saber si hubo alguna corrección a estos principios", mencionó.

Finalmente, la diputada independiente, Karina Barrón, concordó con sus compañeros e hizo un llamado a los integrantes de la comisión para que modifiquen la ley de acuerdo a la exigencia ciudadana.

