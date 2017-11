Paquete Fiscal, arreglado en un 98 por ciento: PRI

Monterrey

El coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, Marco González, aseguró que el Paquete Fiscal para el 2018 que les entregó el Gobierno del Estado quedó arreglado en un 98 por ciento, luego de las reuniones previas que sostuvieron con el tesorero Carlos Garza.

Dijo que buscarán redireccionar recursos para el Fondo de Seguridad, además, pretenden establecer blindaje en programas de apoyo a los adultos mayores, transporte gratuito de estudiantes y los apoyos al campo.

“Son ajustes leves, no hay ajustes mayores, hemos estado trabajado desde hace un mes con la Tesorería en armonía, esperamos que no haya sorpresas, y todo pinta bien, todo quedó planchado a un 98 por ciento.

“(Hay) que asegurar lo del Fondo de la Ley de los municipios (sic), que ningún municipio vea mermadas sus finanzas municipales, por el fondo que hemos creado, sobre todo por el tema de los casinos, que la recaudación no fue la planeada, y tenemos que solventar eso y que los municipios no se vean afectados”, dijo.

Expresó que pondrán lupa en los gastos en salud, ya que esperan que los recursos se inviertan de manera adecuada en la puesta en marcha de los hospitales de Montemorelos y de Sabinas Hidalgo.

Comentó que se trata de un presupuesto que se trabajó desde hace un mes mediante reuniones con el tesorero estatal, Carlos Garza.

El Paquete Fiscal 2018 deberá ser aprobado en el Congreso del Estado a más tardar el 20 de diciembre como fecha límite.

Por su parte, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, Arturo Salinas, declaró que esperan que se trate de un presupuesto balanceado.

“Debe de andar entre el 3.5, 4 habrá que verlo puntualmente, es un presupuesto que tiene una novedad: no trae déficit, viene balanceado, esto no quiere decir que no haya déficit, quiere decir que la Ley de Disciplina Financiera obliga a que el presupuesto se presente balanceado y esto implica una mayor congruencia en todas las partidas presupuestales.

“Es el primer presupuesto que se presenta balanceado con cero déficit, atendiendo a la Ley de Disciplina Financiera y atendiendo que la propia ley establece que en los cinco años posteriores se tiene que lograr prácticamente batir el déficit. Por supuesto que habrá ajustes, habrá que cumplir con algunos requisitos o intenciones que tenemos los diputados. Espero que no se haya movido el Fondo de Seguridad, espero que no se hayan movido los proyectos de infraestructura para los municipios, habrá que revisarlo”, explicó.