Presenta PVEM a Paola Migoya como candidata

Puebla

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Puebla, Juan Pablo Kuri, presentó a Paola Migoya como candidata a la presidenta municipal de Puebla. La contendiente señaló que desde hace varias semanas entró en contacto con el partido para acordar la postulación, pese a que durante meses se presentó como candidata al mismo cargo, pero por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Durante la conferencia de prensa, Migoya indicó que no existen actitudes contradictorias ni incongruentes en aceptar la candidatura. Afirmó: “Celebro que estamos aquí; el tema era refrendar la agenda ciudadana de unidos por Puebla y quien refrende como hoy el Partido Verde Ecologista, no puedo traicionar 20 años de trayectoria política, no es oportunismo, sino quién se comprometa con los ciudadanos”.

La candidata por el PVEM apuntó: “No soy militante de ningún partido, no son ideologías diferentes, buscamos un proyecto ciudadano y quien adopte ese proyecto ciudadano es quien tendrá la confianza de los ciudadanos”, por lo que comentó que no tuvo ninguna ruptura con Morena.

Por su parte, Juan Pablo Kuri refrendó que su partido irá solo en la candidatura al gobierno del estado, aunque aún no ha definido a su candidato, sin embargo, sostuvo que el candidato se presentará antes del 11 de marzo, fecha cuando vence el plazo ante las autoridades electorales. La misma situación ocurrirá, añadió, con las candidaturas del Verde al Senado de la República.

“Continuaremos haciendo de las candidaturas y se van a privilegiar a los ciudadanos. Tenemos hasta este domingo para registrar a nuestro candidato a gobernador, senadores y diputados locales y los diputados federales y el resto de los presidentes municipales los estaremos registrando antes del 18 de marzo”, dijo.

AMV