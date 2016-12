Panal busca alianza con PRI en Estado de México para 2017

Ciudad de México

El líder nacional del Partido Nueva Alianza (Panal), Luis Castro Obregón, reveló que hay pláticas para construir una alianza ganadora con el PRI para contender por la gubernatura del Estado de México, mientras que para Coahuila ya existe un convenio para ir en coalición con el PRI y el PVEM.

“Tenemos la expectativa de construir una alianza ganadora que nos lleve a un gobierno de composición, en donde podamos dar respuesta a los ciudadanos del Estado de México y Coahuila, elecciones que serán el prólogo del 2018”, dijo.

El líder aliancista recordó que su partido fue aliado del tricolor en la pasada elección para gobernador de dicha entidad, abanderando a Eruviel Avila, “quien cumplió con la plataforma y ofertas acordadas en beneficio de los mexiquenses”.

Respecto de las elecciones en cuanto a Nayarit, comentó que no hay conversaciones aunque sí señales de sentarse a dialogar con diferentes fuerzas políticas.

En cuanto a una posible alianza entre el PRD y PAN para la gubernatura del Estado de México, Castro Obregón dijo que “tiene una dificultad de origen porque son extremos, es antagónica y contradictoria, enfrenta costos entre sus mismos partidarios, y pone en común su lucha por el poder, además de que beneficiaría a Morena”.

Al hacer un balance sobre el proceso electoral de 2016, el líder nacional de Nueva Alianza destacó que más del 40 por ciento del listado nominal acudió a las urnas, proceso en el cual su partido tuvo un crecimiento moderado entre el electorado.

“El electorado voto por la alternancia en el gobierno, independientemente de quién gobernara, es decir, el PRI no perdió más estados porque no gobernaba más entidades y el PAN y PRD tampoco perdieron más estados porque no los encabezaban”, dijo.

Citó como ejemplo que el tricolor recuperó Sinaloa y Oaxaca, y las excepciones fueron los estados donde se dio una oposición dividida o un gobierno eficaz, como Puebla e Hidalgo.





