PAN y PRD: defender a la gente no es sacar ventaja

México

Defender el interés de la gente y las convicciones propias “no es sacar raja política” y el Presidente debe asumir los costos de sus decisiones equivocadas, coincidieron PAN y PRD en la Cámara de Diputados.

Luego de que Enrique Peña Nieto reprochó que los partidos buscan “tomar ventaja” del descontento por el aumento a la gasolina, manifestaron su disposición a abrir un periodo extra para debatir las propuestas que busquen echar atrás el incremento al precio.

El vicecoordinador de los diputados perredistas, Jesús Zambrano, responsabilizó al presidente de la República de la situación que atraviesa el país, que ha provocado el descontento social.

“Los responsables de lo que hoy está pasando son el gobierno y sus aliados, el PRI y el Verde; que asuman su responsabilidad, ahora resulta que la culpa es de los que no hemos compartido este desastre al que han llevado al país.

“Defender el interés de la gente, las convicciones propias y los puntos de vista que manifestamos desde que se inició la discusión sobre la reforma energética, en 2013, no es sacar raja política, no es de modo alguno andar queriendo evadir una responsabilidad que no tenemos”, expresó.

El perredista aseguró que el Ejecutivo “se equivoca, miente a sabiendas que los responsables son ellos, responsables del coraje, de la indignación y de la protesta de la gente”.

Por ello exigió al gobierno federal reconocer que no ha sabido conducir bien el país y negó que el PRD esté buscando ventaja del descontento social.

Al respecto, el vicecoordinador del PAN, Federico Döring, pidió a Peña Nieto asumir los costos de sus malas decisiones y de no saber instrumentar las llamadas reformas estructurales en lugar de buscar responsables. “El país exige un liderazgo que encauce y dé soluciones, no uno que distribuya culpas”, señaló.

En tanto, el senador del PRD Isidro Pedraza llamó a rechazar la represión e iniciar un diálogo que permita escuchar reclamos y recibir propuestas de los ciudadanos con el fin de disminuir el impacto económico provocado por el incremento en la gasolina.

Además solicitó, específicamente al gobierno de Hidalgo, plantear ante la Secretaría de Hacienda políticas de apoyo, como la entrega de tarjetas para gasolina y diésel destinadas a labores agropecuarias, subsidios a tarifas eléctricas y gas doméstico.

El legislador conminó a no criminalizar la manifestación y a manejar con especial cuidado la información que se genere con este tema para evitar que se distorsionen las demandas genuinas de la ciudadanía.

“En este tipo de jornadas es donde más se requiere certeza, credibilidad y medios abiertos que motiven la participación social”, agregó.

Pedraza lamentó que en el Valle del Mezquital, Hidalgo, las protestas fueran aprovechadas para infiltrar provocadores, sembrar el pánico y distorsionar el objetivo real de la manifestación.

Exhortó a no generar desabasto de gasolina o diésel a partir de las protestas, o más aún no generar un desabasto artificial de alimentos y medicinas.

En la Ciudad de México, el dirigente del PAN, Mauricio Tabe, pidió al gobierno federal dar marcha atrás al aumento, pues “ha hecho de la política económica y de la política fiscal un verdadero desastre”.

Durante un breve mitin frente a la glorieta de la Diana Cazadora, reclamó: “Estamos viendo que el gobierno sale con un cinismo a decir que el gasolinazo era una medida necesaria para no recortar programas. Me parece cínica, desvergonzada la forma como nos tratan a los mexicanos”.

El PAN capitalino inició ayer un volanteo contra el incremento a las gasolinas. Tabe detalló que esta acción servirá para explicar a la ciudadanía las causas del aumento.

En el documento piden al gobierno federal bajar el impuesto a las gasolinas y explican que “por cada litro de gasolina se pagan más de 6 pesos de impuestos”.

Afirman que en cuatro años el precio de gasolina y diésel, aumentó en 50 por ciento, lo que significa que con lo que se compraba un litro antes, “hoy solo te alcanza para 670 mililitros”.