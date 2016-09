PAN investiga a Padrés y a Arellanes

Ciudad de México

La Comisión Anticorrupción del Partido Acción Nacional inicia sus funciones con la investigación de oficio, al ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y a la ex alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, por incurrir en presuntos actos de corrupción.

“Es del conocimiento público y asumimos esa información como el insumo, el impulso con el que hemos tomado la decisión de actuar ante los señalamientos de autoridades del estado de Sonora, investigaciones realizadas por la Procuraduría (General) de la República, respecto a diversos funcionarios del gobierno del estado, incluido el propio ex gobernador Padrés”, señaló Luis Felipe Bravo Mena, presidente de la Comisión Anticorrupción del PAN.

En conferencia de prensa, Bravo Mena explicó que en el caso de la ex alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, que ya está vinculada a proceso, “la comisión va a actuar en el ámbito de que al partido le toca hacer, sin esperar a que termine la investigación formal”.

Agregó que previo a su conformación, la Comisión Anticorrupción recibió 26 denuncias de diversos casos; sin embargo, decidieron iniciar sus labores con los casos Sonora y Monterrey, dijo, los de mayor relevancia y prioridad, pese a que no recibieron denuncias.

Indicó que en esos casos que son del conocimiento público buscan detectar si hay militantes del partido involucrados, mismos que serían sancionados dentro de las normas estatutarias del PAN por las comisiones de Orden y Justicia, cuyo castigo máximo sería la expulsión o cancelación de candidatura.

“No somos MP, no somos autoridad pública, de manera que entendemos que va a ser difícil allegarnos de documentación de tipo bancaria, no podremos girar un oficio a la Comisión Nacional Bancaria y decir mándamela, esa información no la vamos a poder tener, pero estimamos que con una cuidadosa investigación y un seguimiento cuidadoso y profundo de las cosa podemos tener elementos que nos permitan a los comisionados tener certezas de si estamos en presencia o no de un acto de corrupción, y grados de responsabilidad que nos permitan luego señalar alguna posibilidad de sanción”, apuntó.



VJCM