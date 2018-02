No hay estrategia de seguridad, acusa PAN

Monterrey

Tras las declaraciones del precandidato priista a la Presidencia, José Antonio Meade, en el sentido de que en Nuevo León falló la estrategia de seguridad, el coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Arturo Salinas, declaró que en realidad no hay una estrategia en ese rubro.

El legislador local comentó que el Gobierno del Estado debe tener humildad para reconocer que sí existe un problema de seguridad y de esa forma trabajar en un plan para buscar resolverlo.

"Pues no hay estrategia en seguridad, la verdad es que ese es un tema que hemos comentado muchísimo, me parece que hay que tener humildad para reconocer que hay un problema de seguridad en el estado, reconociendo que hay un problema de seguridad, con esa humildad, trabajar en un plan que les hemos pedido en muchas ocasiones; nadie se puede curar de una enfermedad si primero no reconocemos que estamos enfermos.

"Hay un problema, yo diría que es la guerra de las estadísticas y de los números, porque las estadísticas o los números de organizaciones ciudadanas, de medios o de gente ajena al gobierno son muy distintos a los que el propio gobierno nos presenta", declaró.

MILENIO Monterrey publicó que tras reconocer que hay un recrudecimiento de la violencia en Nuevo León, José Antonio Meade criticó que la estrategia de seguridad se ha quedado corta.

El ex funcionario federal manifestó que tanto en el estado como en otras partes del país ha resurgido el crimen que aparentemente ya estaba controlado.

En ese sentido, advirtió que ello puede poner en peligro el clima de negocios si no se actúa pronto, incluso antes del cambio de administración.

En relación a la falta de oficio para gestionar recursos por parte del Gobierno Estatal, que también exhibió José Antonio Meade, Salinas Garza comentó que efectivamente sí falta mucho oficio para ser una autoridad entrona y que pelee dineros para la entidad.

"Ah faltado mucho oficio o le ha faltado ser un gobierno entrón que vaya y pelee, hemos puesto sobre la mesa muchos temas, inclusive en este asunto de separarse del pacto fiscal, de buscar tener nuevos fondos para la movilidad sustentable, ha habido muchas cosas pero no ha habido un seguimiento.

"Al final del día a Nuevo León no le ha ido tan bien en materia de recursos públicos y creo que falta esa habilidad para ir a tocar las puertas", comentó.