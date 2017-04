Gobierno "no hizo nada" por detener a Yarrington: PAN y PRD

Ciudad de México

Las fracciones del PAN y el PRD en la Cámara de Diputados apoyaron la decisión de que el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, rinda cuentas primero en Estados Unidos y posteriormente sea extraditado a México, aunque lamentaron que el gobierno federal no haya buscado al ex priista ni lo haya detenido.

Los coordinadores de las bancadas panista y perredista, Marko Cortés y Francisco Martínez Neri, coincidieron en que el ex mandatario estatal fue detenido a petición de Estados Unidos, por lo que es justo que sea juzgado primero en aquel país donde, dijeron, sí hay un expediente amplio y lo harán pagar por sus delitos.

Lo anterior luego de que el pasado miércoles el gobierno de México accedió a que Italia otorgue preferencia a la solicitud de extradición de Estados Unidos para que el ex gobernador de Tamaulipas sea enviado primero a ese país, donde enfrentará acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero.

El líder panista aseveró que al gobierno mexicano no le interesa el combate a la corrupción, tras afirmar que "los cuida y los protege y esto ha quedado más que acreditado y por eso nosotros vemos correcto que en una primera instancia Tomás Yarrington vaya a Estados Unidos donde sí pagará por sus delitos, cometidos tanto en México como en aquel país, y que posteriormente, cuando ya haya otra administración, venga a pagar sus delitos", explicó.

Al respecto, el coordinador de los diputados perredistas y presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Martínez Neri, consideró que procesar al ex gobernador de Tamaulipas primero en EU "es lo mejor que puede ocurrir".

Añadió que hubiera sido "impropio" y "absurdo" que el gobierno federal solicitará la extradición luego de que no hizo nada para localizarlo y aprehenderlo.









