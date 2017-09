El PAN no quiere verme en la boleta: Fragoso Maldonado

Toluca

La ex candidata a la presidencia municipal de Toluca, Mónica Fragoso Maldonado, podría quedar fuera del próximo proceso electoral y no tener tiempo de buscar una candidatura si es que el Partido Acción Nacional (PAN) sigue dilatando la resolución a la expulsión que existe en su contra desde el año pasado por presuntamente hacer evidentes problemas internos.

"Me voy a ir a las últimas consecuencias porque para mí es muy importante demostrar que el PAN no tiene razón, no tiene pruebas, lo único que hice fue denunciar actos de corrupción al interior de Comité Directivo Municipal, pero esos datos no son suficientes para expulsarme" indicó en entrevista.

Por su parte el área de Comunicación Social del blanquizul en la entidad indicó que revisará el fallo para determinar si combate ante una instancia federal en los cuatro días que le concede la ley a partir de la notificación. El caso está en manos de la Comisión de Orden Nacional por lo cual no pueden hacer mayor comentario al respecto, hasta que finalice el proceso.

Luego que el Tribunal Electoral revocó la expulsión y pidió al órgano de control interno del partido hacer una revisión más exhaustiva, la ex diputada local adelantó que impugnará este acuerdo porque los magistrados debieron pronunciarse de fondo y no solo pedir al partido que vuelva a resolver el caso, sin que cambie la decisión final.

"Al final vulneran mis derechos políticos electorales porque no quieren que participe en la contienda electoral, no me quieren ver en la boleta".

