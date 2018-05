PAN y MC amenazaron a candidato asesinado en Apaseo El Alto: Yeidckol

Monterrey

Luego de que esta semana fuera asesinado José Remedios Aguirre, candidato de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Apaseo El Alto, Guanajuato, la dirigente de este instituto político, Yeidckol Polevnsky, reveló que previamente el aspirante recibió amenazas de representantes del Partido Acción Nacional (PAN) y de Movimiento Ciudadano (MC).

La presidenta de Morena precisó que las amenazas a Aguirre consistían en que debería dejar la candidatura o de lo contrario le quitarían su libertad.

“A nosotros nos acaban de matar a un candidato en Guanajuato, yo tengo el documento que él me envió diciéndome que lo estaban amenazando, él venía de Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano lo amenazaba lo mismo que lo amenazaban los panistas en forma conjunta y le decían que no lo iban a dejar llegar, que mejor se bajara, y que si no le iban a hacer un expediente.

“Entonces él habló preocupado y yo le dije; '¿tienes algún problema?, ¿alguna duda, algo que hayas hecho que te puedan sacar?, dímelo con toda honestidad', me había mandado su correo, me preocupó mucho; no lo amenazaban de muerte, sí lo amenazaban de que le iban a quitar la libertad, y que no lo iban a dejar llegar de candidato, porque era un candidato fuerte, joven, gente comprometida e integrada”, dijo.

Expresó que le contestó que no tenía nada que lo pudiera afectar, y ella le sugirió que no se preocupara, ya que si lo demandaban falsamente, Morena lo defendería con todo.

Más de 20 puntos arriba

La dirigente de Morena comentó que de acuerdo a diferentes encuestas el candidato a la Presidencia de la República de la alianza Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, lleva hasta 20 puntos arriba de sus contrincantes.

“Vamos muy bien a nivel nacional y a nivel local, todas las encuestas plantean un crecimiento muy importante de Morena y de sus candidatos, Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, está encabezando las encuestas hasta con más de 20 puntos de diferencia contra los otros, contra los de atrás.

“Ha sido algo muy sorprendente y muy interesante porque hay algo que no había sucedido en el pasado y es el fenómeno que hoy tenemos en el norte del país, con ello quiero hablar en forma especial de Nuevo León donde Morena ha crecido en forma muy importante”, expresó.

Dijo que a “El niño Anaya”, en referencia al candidato presidencial panista, Ricardo Anaya, le fallan los cálculos, normalmente el voto útil se pide en la última parte de la elección, no en el primer tercio, entonces él está tan desesperado que pide el voto útil fuera de momento.