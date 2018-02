El PAN saldrá fortalecido con proyecto de unidad: HLS

León, Gto

El alcalde de León, Héctor López Santillana refrendó que en la ciudad se está trabajando en de manera institucional y en unidad en el que el PAN saldrá fortalecido en el proceso electoral.

Mencionó luego de la imagen que fue difundida en redes sociales en la que aparece el edil en compañía del precandidato a la gubernatura de Guanajuato, Diego Sinhue, al ser conocido como candidato de unidad por el PAN por la reelección a la alcaldía.

"Lo que la misma imagen representa, hay un trabajo institucional, que hay una unidad y que saldremos fortalecidos en este proceso", mencionó el actual alcalde de León.

TE RECOMENDAMOS: HLS candidato de unidad por el PAN a la alcaldía de León

López Santillana dijo ser institucional y continuar en el proceso de la elección consecutiva, por ello, en los próximos dos días se estará registrando ante el Comité Directivo Estatal del PAN como precandidato a la alcaldía de León.

"Ahorita no tengo comentario alguno, el proceso sigue su marcha, si me dan oportunidad, siempre respeto a no generar información que confunda y estaré concluyendo el proceso esta semana, denos oportunidad de cerrar el proceso", explicó.

En la imagen también aparecen el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso del Estado, Éctor Jaime Ramírez Barba; la diputada federal, Alejandra Gutiérrez; los síndicos locales, Luis Ernesto Ayala y Juan Carlos Muñoz.