Con amparo noquea Medina al gobierno, señala PAN

Monterrey

Luego de que el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, lograra un amparo para eliminar el embargo precautorio de su propiedad, que le fue impuesto por la Fiscalía Anticorrupción, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Arturo Salinas, cuestionó la actuación del Gobierno Estatal, considerando que fue noqueado por el ex mandatario estatal.

El diputado local expresó que espera que los medinistas acusados por el actual gobierno terminen en la cárcel como sucede en los estados donde gobierna el PAN, como es Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo, que sí han actuado con justicia.

"Como les digo, cero hits, cero carreras, o un nocaut, goles del contrario, en fin. Lo he dicho muchas veces, la Subprocuraduría Anticorrupción no ha podido concretar ninguno de los expedientes que ha ido conformando, esa es una de las grandes razones por las que no quisimos que el fiscal anticorrupción nuevo atendiese asuntos pasados, porque lo que los expertos dicen es que están mal integrados, que ellos terminen su trabajo.

"Ojalá que terminaran con esa gente en la cárcel que es lo que estamos deseando y que es lo que ha sucedido en los estados gobernados por el PAN como ha sido Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo, pero bueno, al tiempo", comentó.

En torno al caso del juez Miguel Ángel Eufracio Rodríguez, que se amparó para evitar ser vinculado a proceso tras meter a la cárcel por unas horas a Rodrigo Medina, y con ello violó un amparo que obtuvo el ex mandatario estatal, dijo que se trata de un proceso legal con muchos instrumentos jurídicos.

"Obvio que el juez se va a defender, obvio que los fiscales van a atacar y son asuntos jurídicos, se llevan en varios capítulos, no sé si sea el capítulo uno, el tres o el cinco de 20, pero es un proceso jurídico, a los que somos abogados este tipo de cosas no nos llama mucho la atención porque es parte de un proceso del día a día", declaró.

MC cuestiona amparo

Por su parte, el coordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano, Samuel García, declaró que el amparo a favor del ex gobernador demuestra que "nos equivocamos" al poner a un priista disfrazado de morado, que luego prostituyó a la marca independiente.

Dijo que además el sistema se ensaña en contra de los pocos que actúan correctamente, como es el caso del juez Miguel Ángel Eufracio Rodríguez.

"Nos queda claro en Nuevo León que hubo un acuerdo entre Los Pinos y 'El Bronco', no es casualidad que ningún diputado del PRI se opuso a la licencia, ya es un rumor a todas luces realidad que el PRI le abrió la puerta a 'El Bronco' para ir por la presidencial y al final sumarse a Meade, y eso no es gratis, le están pidiendo a cambio proteger no a un amigo, a un cómplice de la corrupción que es Rodrigo Medina.

"Por eso yo insisto, no es casualidad que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo esté todo pandeado a que Medina y su gente ganen los amparos, difieran las audiencias, y hoy en día, a diferencia de Chihuahua, somos un estado que en justicia de corrupción (esta) por los suelos", declaró.