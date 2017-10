Acusa PAN contubernio de gobernador con el PRI

Monterrey

La bancada del PAN acusó al gobernador Jaime Rodríguez de estar en contubernio con sus homólogos del PRI para que el mandatario no escuchara los posicionamientos y críticas de las diferentes fracciones.

En entrevista, Arturo Salinas, líder de la fracción panista, sostuvo que el PRI y el gobernador siguen siendo “primos-hermanos” y que “la sangre los llama”.

“Dice que viene y a través del PRI y sus partidos aliados como el Verde, pide que quiere hacer entrega del informe, pero no escuchar los posicionamientos políticos, eso es lo que ellos votan, por eso nosotros no aprobamos esta petición porque es un formato ilegal y que no cumple con los extremos de la Ley Orgánica.

“Son primos-hermanos, el gobernador Jaime Rodríguez nunca ha dejado de ser priista, y bueno, pues ahora sí que la sangre llama”, declaró.

Pese a estas declaraciones, Salinas descartó proceder legalmente contra el gobernador y los diputados que aprobaron desarrollar el informe de esa forma.

“No, porque el ya cumplió con el (artículo) 57, en su momento quien no cumplió fue el Congreso, la Presidenta, junto con los diputados que aprobaron un formato en el cual evitaron que estuviera el gobernador presente mientras se hacían los posicionamientos”, refirió.

Concluyó que la Glosa del Informe será analizada la próxima semana, posterior a que haya realizado una junta y acuerdo con los coordinadores.

“Votaremos que se lleve a cabo la Glosa y como siempre, será un ejercicio en el cual habrá cuestionamientos, pero pues ya lo vieron el año pasado, sus funcionarios vienen también con el ánimo de no contestar absolutamente nada, y si esta situación de comparsa del PRI y sus aliados va continuar, pues creo que no tiene sentido continuar el caso”, apuntó.

Por separado, Marco González, líder de los priistas en el Congreso, descartó ser “comparsa” del gobernador al argumentar que no se salió con la suya, por el contrario, lograron que fuera de manera obligada al recinto legislativo.