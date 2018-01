PAN desmantela oficina de Gabriela Cuevas en Senado

Ciudad de México

La coordinación del PAN en el Senado ordenó desmantelar la oficina de la legisladora Gabriela Cuevas tras su renuncia a ese partido. Le retiró equipo de oficina y a su secretaria, a quien le hizo firmar por el celular que utiliza la senadora, esta última quien se quejó de que en Acción Nacional tomaron la decisión con un tremendo enojo, mezquindad e inmadurez.

A diferencia del precandidato de Morena, PT y PES, Andrés Manuel López Obrador, con quien ya se reunió y no se tocó el episodio de la fianza de los 2 mil pesos en 2015, cuando la ex asambleísta depositó ese recurso para evitar que el ex jefe de Gobierno se victimizara desde la cárcel por desacato al poder judicial.

En entrevista con MILENIO, Cuevas confirmó que esta mañana su secretaria recibió la instrucción de ya no prestar sus servicios con ella y le comunicó que se retiraría equipo de cómputo, impresoras, escaners y otros materiales con los que trabaja.

Dijo no saber si ese material pertenece al Senado o es equipo del grupo parlamentario de Acción Nacional y dijo que es notorio que en el PAN tomaron su decisión con mezquindad e inmadurez.

Sobre la acusación de que se fue porque el PAN no le dio una diputación plurinominal, Cuevas replicó:

"¡Que digan lo que quieran!, todos tenemos claro que las obsesiones por las candidaturas y proyectos personales han caracterizado a esta dirigencia en el PAN y eso ha hecho que muchísimos panistas, no soy la única, hayan dejado las filas del partido".

Recomendó a la dirigencia blanquiazul que en vez de descalificar a una panista que dedicó 23 años al servicio público y dio buenos resultados, revisen las decisiones que están tomando y que solo reflejan "la misoginia y mezquindad que los ha caracterizado".

Reconoció que para seguir como presidenta de la Unión Interparlamentaria Mundial (UIP) hasta 2020 necesita ser legisladora.

Sin embargo, subrayó que se incorpora a la campaña de López Obrador porque representa un movimiento plural, de inclusión y en el Senado tuvo el acompañamiento a lo largo de estos casi seis años de los senadores de izquierda, del PRD y del PT, en temas de derechos humanos e inclusive el coordinador petista, Manuel Bartlett, respaldó su candidatura a la UIP.

La legisladora afirmó que el tema del caso El Encino no se tocó con López Obrador, al que vio muy alegre.

"Sobre rencores y pasados no se pueden estar construyendo cosas, aquí se trata de construir un mejor futuro para el país, para la reconciliación y me incorporaré cuanto antes a la campaña".

Relató que el encuentro con su ex adversario político fue una muy grata sorpresa.

"Me dio mucho gusto ver a un hombre alegre, que ha recorrido nuestro país, que lo conoce, que quiere gobernar con honestidad, con pluralidad, buscando talentos, conocimiento, me quedé muy motivada de esa reunión y aquí está mi decisión. Espero incorporarme ya a la campaña, lo más pronto posible".

Sobre la versión de que se irá como candidata a la alcaldía en Miguel Hidalgo, donde ya fue delegada, dijo que "son especulaciones".





VJCM