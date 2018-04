Revisa PAN firmas de 18 independientes

Monterrey

Con el fin de verificar si alguna de las firmas recabadas por 18 aspirantes independientes a cargos locales contiene irregularidades, el Instituto Nacional Electoral (INE) permitió al PAN acceder a la base de datos que contiene los apoyos entregados por dichos aspirantes.

Esto surge luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León considerara fundada la solicitud de acceso a la información que presentó el PAN para revisar por su cuenta las firmas que presentaron los aspirantes y detectar si alguna de ellas configura algún delito electoral.

TE RECOMENDAMOS: Hubo independientes que jugaron con trampa: INE

Derivado de esa resolución la Comisión Estatal Electoral (CEE) gestionó junto con el INE una audiencia con jurídicos del PAN programada para este jueves 12 de abril en las instalaciones de la junta local, informó el presidente de la CEE, Mario Alberto Garza Castillo.

El consejero presidente mencionó que el PAN determinará aquellas firmas susceptibles a delito y las enviarán nuevamente al INE para revisión, y una vez que emitan un nuevo dictamen la Comisión elabora un nuevo acuerdo sobre estas 18 postulaciones.

"En el derecho de audiencia los interesados señalan cuáles apoyos seleccionan para compulsarlos en el INE otra vez; nosotros, la Comisión Estatal Electoral, no lo validamos. Eso se manda al INE, lo compulsan allá. Igual van a ser esos 18 que pidió un partido político que les están haciendo en estos momentos (la revisión) después nos mandan los resultados el Instituto Nacional Electoral y ya nosotros tomamos la determinación de qué es lo procedente en función de nuestros resultados.

"El Partido Acción Nacional pidió un derecho de audiencia para revisar esos apoyos de 18 personas que participaron. Acuérdate que hay varios supuestos, es inválida (la firma) porque no está vigente o es inválida porque no viene firmada o es inválida porque la fotografía no es clara, está borrosa, hasta donde entiendo ese partido político quería ver cuáles son las clasificaciones de esa situación", indicó.

Finalmente, Garza Castillo dijo que es posible que se anule alguna candidatura en caso de que el nuevo dictamen del INE revele que se configuró algún delito.

La Comisión Estatal Electoral debe desahogar este proceso antes del 20 de abril, que es la fecha establecida por la Ley Electoral para que se pronuncien y validen las candidaturas independientes que contenderán por alcaldías y diputaciones este 1 de julio.

PZVB