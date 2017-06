Presidenciables panistas se reunirán el jueves con Anaya

Ciudad de México

Los aspirantes panistas a la candidatura presidencial se reunirán el jueves con el líder nacional del partido, Ricardo Anaya, para establecer las propuestas en las que coinciden y visualizar un proyecto de trabajo, en caso de que se dé un gobierno de coalición.

En conferencia, el senador Ernesto Ruffo y el rector de la Universidad de las Américas de Puebla, Luis Ernesto Derbez, ambos aspirantes a la nominación, aseguraron que en el encuentro privilegiarán el diálogo y el intercambio de propuestas.

"Porque se ha hablado de que el PAN se divide, pero no, debemos de trabajar juntos por un programa que tenga sentido, para poder construir un nuevo paradigma porque en este gobierno la corrupción agotó el sistema", dijo Luis Ernesto Derbez.

Los panistas coincidieron en que para las próximas elecciones es necesario lograr una verdadera coalición de gobierno, dejando de lado las ideologías particulares de cada partido político para enfocarse en los temas de interés nacional: combate a la inseguridad, corrupción, crecimiento económico y generación de empleo, entre otros.

Para el progreso de la coalición es necesario primero definir el plan nacional y luego al candidato que será impulsado por todas fuerzas políticas impulsen.

"No se trata de pensar en sacar al PRI de los Pinos, sino de pensar en cómo construimos un gobierno que pueda resolver las problemáticas que enfrenta México", dijo Luis Ernesto Derbez.

Respecto al resto de los aspirantes panistas, el senador Ernesto Ruffo dijo que no comprende cómo es que Margarita Zavala pide “piso parejo, si ella empezó hace dos años", mientras que al ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle la promoción de su libro le ha valido de campaña.

El ex canciller Derbez replicó que él sí ha visto piso parejo en el PAN.

"Yo no creo que estén adelantos, sino más bien demasiado vistos, no hay nada nuevo en lo que dicen", por lo que sostuvo que él demostrará que puede ser una opción distinta "porque no veo a ninguna de las personas que dicen que quieren ser, decir cómo lo van a hacer", dijo.

Aunque hasta ahora Ricardo Anaya no ha dicho formalmente que quiere ser candidato, el senador Ernesto Ruffo pidió que de ser así, debe definirse desde ahora.

"Necesitamos un comandante en jefe que este bien concentrado en el proceso electoral. Porque ya sé está formulando un campo de batalla política nacional y andar con que me quito o me pongo de la portería es algo grave", replicó.













