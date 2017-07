Exige PAN que detención de ministerial no sea mediática

Monterrey

Luego de que se diera a conocer que el día de ayer se giró una orden de aprensión contra una ministerial acusada de secuestro exprés y extorsión, el dirigente estatal del PAN, Mauro Guerra Villarreal, vio alarmante que quienes se encargan de brindar protección a los ciudadanos sean los que cometen crímenes.

Al término del evento para conmemorar el aniversario del voto de las mujeres en la colonia Monterreal, en Escobedo, el líder albiazul hizo un llamado a la Procuraduría General de Justicia a dar un seguimiento real al caso y no sea sólo mediático el anuncio de que se tomarán medidas.

"Quien debería de garantizar que seamos un estado seguro se está viendo involucrado en estos casos. Escuchamos hoy al procurador (Bernardo González) hablando de que se van a tomar medidas contundentes, esperamos que esas medidas no sean sólo anuncios mediáticos como lo hemos visto en el combate a la corrupción donde sólo han salido a decir y no han hecho nada.

"Necesitamos que estas medidas que se pretendan tomar sean reales y que se sancione a cualquier funcionario, policía o ministerial que haya cometido algún ilícito. Los ciudadanos hoy exigen que haya seguridad, exigen que no sea el propio encargado de proporcionarla quien esté cometiendo estos delitos", expresó.

Durante la mañana de este domingo el procurador Bernardo González dio a conocer que la presunta delincuente (no reveló el nombre en apego al nuevo sistema de justicia penal) fue detenida por presuntamente chantajear con importantes cantidades de dinero.

Sobre esto, Guerra Villarreal pidió no cobijar a los funcionarios bajo el sistema de justicia penal y ejercer todo el rigor de la ley contra quienes se compruebe que cometieron perjurios.

"Ya no hay justificación, ya no se puede seguir generando ocurrencias ni buscando justificaciones, lo que se necesita es que el que no pueda cumplir con su chamba renuncie, se vaya y que busquemos personas que sí logren castigar en este caso a quienes cometan algunos delitos.

"La preocupación es que el Gobierno tome medidas y que garantice que no sea el responsable de la seguridad en el estado quien esté cometiendo estos ilícitos", dijo.

Cabe destacar que durante la rueda de prensa con el procurador no quedó descartado que pudiese haber más implicados y colaboradores dentro de la Agencia Estatal de Investigaciones, por lo que González aseguró que ya se está trabajando en la carpeta de averiguación.

